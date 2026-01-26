  1. В Украине

Свириденко анонсировала рассылку приглашений на скрининг здоровья 40+ в «Дії»

19:10, 26 января 2026
Приглашения на «Скрининг здоровья 40+» в «Дії» начнут поступать украинцам уже в январе.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала начало рассылки приглашений на скрининг здоровья гражданам старше 40 лет через приложение «Дія» уже с 31 января.

«Готовимся к запуску Скрининга здоровья 40+. Приглашения на скрининг в «Дії» начнут поступать украинцам и украинкам уже 31 января.

Первые приглашения получат люди, родившиеся в первые числа года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в «Дії» информацию о программе», — заявила она.

По ее словам, более 640 медицинских учреждений зарегистрировались, чтобы присоединиться к программе — это те больницы, которые соответствуют требованиям к специалистам, оборудованию и уровню предоставления услуг. Список мест, где можно пройти скрининг здоровья 40+, постоянно дополняется по ссылке.

«Программа скрининга дает украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения психического здоровья на ранних этапах. Пройти базовый комплекс обследований можно будет быстро и в одном месте — без отдельных визитов к семейному врачу и без поиска направлений. Во время полномасштабного вторжения это особенно важно, когда нет времени и возможности ходить по врачам», — сказала она.

Также Юлия Свириденко объяснила, как присоединиться к программе «Скрининг здоровья 40+»:

Через 30 дней после вашего дня рождения в 2026 году в приложении «Дія» поступит уведомление.

После подтверждения участия 2 000 грн, которые можно использовать только на Скрининг здоровья 40+, автоматически зачисляются на вашу Дія.Картку в течение нескольких дней.

Если вы не пользуетесь «Дією», через 30 дней после дня рождения можно открыть специальную карту в банке и обратиться в ЦНАП — там помогут оформить участие и указать счет для зачисления средств.

Дия Юлия Свириденко

