Зеленский вывел из состава СНБО Малюка и ввел Федорова и Шмыгаля

В состав вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января обновил состав СНБО в соответствии с последними кадровыми решениями. Соответствующий указ подписал Глава государства.

В своем новом статусе первого вице-премьер-министра, министра энергетики, в состав СНБО возвращается бывший министр обороны Денис Шмыгаль, также в Совет вошел действующий министр обороны Михаил Федоров.

Из состава СНБО Зеленский вывел бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

