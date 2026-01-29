Фридрих Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Фридрих Мерц напомнил, что каждая страна, которая желает вступить в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас не видит шансов на как можно более скорое вступление Украины в ЕС, пишет NW.

«Присоединение 1 января 2027 года исключено. Это невозможно», — сказал Мерц после консультаций между лидерами СДПГ и ХДС/ХСС в канцелярии в Берлине.

По его словам, каждая страна, которая желает вступить в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям. Он напомнил, что этот процесс обычно занимает несколько лет.

Мерц добавил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению. Однако это долгосрочный процесс.

«Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским Союзом. Это всегда возможно, но столь быстрое вступление просто нецелесообразно», — резюмировал канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия исследует возможность ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу в контексте потенциального мирного соглашения с Россией, однако без предоставления полного объема прав страны-члена.

