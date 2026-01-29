  1. В Украине

Фридрих Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

08:12, 29 января 2026
Фридрих Мерц напомнил, что каждая страна, которая желает вступить в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям.
Фридрих Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году
Фото: Associated Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас не видит шансов на как можно более скорое вступление Украины в ЕС, пишет NW.

«Присоединение 1 января 2027 года исключено. Это невозможно», — сказал Мерц после консультаций между лидерами СДПГ и ХДС/ХСС в канцелярии в Берлине.

По его словам, каждая страна, которая желает вступить в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям. Он напомнил, что этот процесс обычно занимает несколько лет.

Мерц добавил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению. Однако это долгосрочный процесс.

«Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским Союзом. Это всегда возможно, но столь быстрое вступление просто нецелесообразно», — резюмировал канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия исследует возможность ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу в контексте потенциального мирного соглашения с Россией, однако без предоставления полного объема прав страны-члена.

Германия ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

