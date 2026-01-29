  1. В Україні

Фрідріх Мерц назвав неможливим вступ України до ЄС у 2027 році

08:12, 29 січня 2026
Фрідріх Мерц нагадав, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям.
Фрідріх Мерц назвав неможливим вступ України до ЄС у 2027 році
Фото: Associated Press
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не бачить шансів на якнайшвидший вступ України до ЄС, пише NW.

«Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо», - сказав Мерц після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у канцелярії в Берліні.

За його словами, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям. Він нагадав, що цей процес зазвичай займає кілька років.

Мерц додав, що для України важливо мати перспективу, яка прокладе шлях до вступу. Проте це довгостроковий процес.

«Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний», - резюмував канцлер ФРН.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія досліджує можливість прискореного приєднання України до Європейського Союзу у контексті потенційної мирної угоди з Росією, однак без надання повного обсягу прав країни-члена.

Німеччина ЄС Україна

