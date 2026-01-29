  1. В Украине

Что делать, если свидетельство не отображается в Дии: как это исправить

22:36, 29 января 2026
Свидетельство не подтянулось в Дию – как решить проблему.
В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что по ряду причин в приложении «Дия» может не отображаться свидетельство о рождении, изменении имени, браке или расторжении брака.

По информации ведомства, самой распространенной причиной отсутствия документа в приложении является отсутствие в реестре ДРАЦС налогового номера или данных о судебном расторжении брака.

Чтобы документ появился в «Дии», пользователям рекомендуют обратиться офлайн в любой отдел ДРАЦС для актуализации информации. После внесения изменений администратором документ автоматически подтянется в приложение — для этого необходимо повторно авторизоваться в «Дии».

То есть алгоритм действий следующий:

  • Обратитесь офлайн в любой отдел ДРАЦС.
  • Администраторы актуализируют информацию.
  • Документ появится в приложении «Дия» после повторной авторизации.

