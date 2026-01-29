Что делать, если свидетельство не отображается в Дии: как это исправить

Свидетельство не подтянулось в Дию – как решить проблему.

В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что по ряду причин в приложении «Дия» может не отображаться свидетельство о рождении, изменении имени, браке или расторжении брака.

По информации ведомства, самой распространенной причиной отсутствия документа в приложении является отсутствие в реестре ДРАЦС налогового номера или данных о судебном расторжении брака.

Чтобы документ появился в «Дии», пользователям рекомендуют обратиться офлайн в любой отдел ДРАЦС для актуализации информации. После внесения изменений администратором документ автоматически подтянется в приложение — для этого необходимо повторно авторизоваться в «Дии».

То есть алгоритм действий следующий:

Обратитесь офлайн в любой отдел ДРАЦС.

Администраторы актуализируют информацию.

Документ появится в приложении «Дия» после повторной авторизации.

