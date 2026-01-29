Что делать, если свидетельство не отображается в Дии: как это исправить
В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что по ряду причин в приложении «Дия» может не отображаться свидетельство о рождении, изменении имени, браке или расторжении брака.
По информации ведомства, самой распространенной причиной отсутствия документа в приложении является отсутствие в реестре ДРАЦС налогового номера или данных о судебном расторжении брака.
Чтобы документ появился в «Дии», пользователям рекомендуют обратиться офлайн в любой отдел ДРАЦС для актуализации информации. После внесения изменений администратором документ автоматически подтянется в приложение — для этого необходимо повторно авторизоваться в «Дии».
То есть алгоритм действий следующий:
- Обратитесь офлайн в любой отдел ДРАЦС.
- Администраторы актуализируют информацию.
- Документ появится в приложении «Дия» после повторной авторизации.
