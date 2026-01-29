  1. В Україні

Що робити, якщо не відображається свідоцтво у Дії: як це виправити

22:36, 29 січня 2026
Свідоцтво не підтягнулося в Дію — як вирішити проблему.
Що робити, якщо не відображається свідоцтво у Дії: як це виправити
У Міністерстві цифрової трансформації України зазначають, що з певних причин у застосунку «Дія» може не відображатися свідоцтво про народження, зміну імені, шлюб або розірвання шлюбу.

За інформацією відомства, найпоширенішою причиною відсутності документа в застосунку є те, що у реєстрі ДРАЦС немає податкового номера чи даних про судове розірвання шлюбу.

Щоб документ з’явився в «Дії», користувачам рекомендують звернутися офлайн до будь-якого відділу ДРАЦС для актуалізації інформації. Після внесення змін адміністратором документ автоматично підтягнеться в застосунок — для цього потрібно повторно авторизуватися в «Дії».

Тобто алгоритм дій наступний:

  • Зверніться офлайн до будь-якого відділу ДРАЦС.
  • Адміністратори актуалізують інформацію.
  • Документ зʼявиться в застосунку Дія після повторної авторизації.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
