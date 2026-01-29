Що робити, якщо не відображається свідоцтво у Дії: як це виправити

Свідоцтво не підтягнулося в Дію — як вирішити проблему.

У Міністерстві цифрової трансформації України зазначають, що з певних причин у застосунку «Дія» може не відображатися свідоцтво про народження, зміну імені, шлюб або розірвання шлюбу.

За інформацією відомства, найпоширенішою причиною відсутності документа в застосунку є те, що у реєстрі ДРАЦС немає податкового номера чи даних про судове розірвання шлюбу.

Щоб документ з’явився в «Дії», користувачам рекомендують звернутися офлайн до будь-якого відділу ДРАЦС для актуалізації інформації. Після внесення змін адміністратором документ автоматично підтягнеться в застосунок — для цього потрібно повторно авторизуватися в «Дії».

Тобто алгоритм дій наступний:

Зверніться офлайн до будь-якого відділу ДРАЦС.

Адміністратори актуалізують інформацію.

Документ зʼявиться в застосунку Дія після повторної авторизації.

