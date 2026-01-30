ВАКС назначил экс-главе ГПСУ Дейнеко залог в 10 млн грн — САП
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к бывшему и действующему топ-должностным лицам Государственной пограничной службы, которых разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом сообщает САП.
Так, ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к экс-главе Государственной пограничной службы меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Речь идет о Сергее Дейнеко.
К уже бывшему начальнику отдела пункта пропуска Государственной пограничной службы — залог в размере 2 млн грн.
В САП отметили, что на обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:
- являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию;
- не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми в данном уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним, что НАБУ и САП подозревают бывшего чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы в систематическом получении неправомерной выгоды. По данным следствия, они организовали механизм, который за вознаграждение позволял обеспечивать беспрепятственное пересечение государственной границы
