ВАКС назначил экс-главе ГПСУ Дейнеко залог в 10 млн грн — САП

ВАКС избрал меру пресечения к бывшему и действующему топ-чиновникам Госпогранслужбы, которых разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы.

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к бывшему и действующему топ-должностным лицам Государственной пограничной службы, которых разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом сообщает САП.

Так, ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к экс-главе Государственной пограничной службы меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Речь идет о Сергее Дейнеко.

К уже бывшему начальнику отдела пункта пропуска Государственной пограничной службы — залог в размере 2 млн грн.

В САП отметили, что на обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:

являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми в данном уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, что НАБУ и САП подозревают бывшего чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы в систематическом получении неправомерной выгоды. По данным следствия, они организовали механизм, который за вознаграждение позволял обеспечивать беспрепятственное пересечение государственной границы

