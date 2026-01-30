  1. В Украине

ВАКС назначил экс-главе ГПСУ Дейнеко залог в 10 млн грн — САП

14:48, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВАКС избрал меру пресечения к бывшему и действующему топ-чиновникам Госпогранслужбы, которых разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы.
ВАКС назначил экс-главе ГПСУ Дейнеко залог в 10 млн грн — САП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к бывшему и действующему топ-должностным лицам Государственной пограничной службы, которых разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом сообщает САП.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к экс-главе Государственной пограничной службы меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Речь идет о Сергее Дейнеко.

К уже бывшему начальнику отдела пункта пропуска Государственной пограничной службы — залог в размере 2 млн грн.

В САП отметили, что на обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:

  • являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию;
  • не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с подозреваемыми в данном уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, что НАБУ и САП подозревают бывшего чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы в систематическом получении неправомерной выгоды. По данным следствия, они организовали механизм, который за вознаграждение позволял обеспечивать беспрепятственное пересечение государственной границы

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

САП ВАКС Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]