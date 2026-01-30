  1. В Україні

ВАКС призначив ексголові ДПСУ Дейнeці заставу у 10 млн грн — САП

14:48, 30 січня 2026
ВАКС обрав запобіжний захід до колишнього та чинного топпосадовців Держприкордонслужби, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього та чинного топпосадовців Держприкордонслужби, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Про це повідомляє САП.

Так, ВАКС частково задовольнив клопотання та застосував до ексголови Державної прикордонної служби запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Йдеться про Сергія Дейнеко. 

До вже колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби – 2 млн грн застави.

У САП зазначили, що на обох підозрюваних покладено відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Нагадаємо, НАБУ та САП підозрюють колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби у систематичному одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони організували механізм, який дозволяв за винагороду забезпечувати безперешкодний перетин державного кордону. 

САП ВАКС Державна прикордонна служба

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

