В Дии можно будет зарегистрировать брак в День влюбленных, несмотря на выходной — Минюст

Зарегистрировать брак онлайн можно будет 14 февраля, несмотря на выходной день.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В этом году День святого Валентина, 14 февраля, приходится на субботу — день, когда онлайн-регистрация брака обычно не проводится. Однако возможность создать семью не ограничивается датами в календаре, поэтому в День влюблённых будет открыта специальная опция онлайн-регистрации брака. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В этот день все цифровые офисы ГРАГС будут работать в обычном режиме. Для онлайн-церемоний доступны временные слоты для более чем 300 пар, которые выберут 14 февраля, чтобы официально соединить свои сердца и сказать друг другу «да».

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

войти в приложение «Дия»;

выбрать удобную дату и доступное время;

подать заявку и получить подтверждение проведения онлайн-церемонии.

Для военнослужащих в приложении «Армія+» предусмотрена приоритетная онлайн-регистрация брака, которая позволяет быстро забронировать дату и время проведения церемонии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.