У Дії можна буде зареєструвати шлюб у День закоханих, попри вихідний — Мін’юст

Одружитися онлайн можна буде 14 лютого, попри вихідний день.

Цьогоріч День святого Валентина, 14 лютого, припадає на суботу — день, коли онлайн-реєстрація шлюбу зазвичай не здійснюється. Проте можливість створити сім’ю не обмежується датами в календарі, тому у День закоханих буде відкрито спеціальну опцію онлайн-реєстрації шлюбу. Про це повідомили у Мінітерстві юстиції.

У цей день усі цифрові офіси ДРАЦС функціонуватимуть у звичайному режимі. Для онлайн-церемоній доступні часові слоти для більш ніж 300 пар, які оберуть 14 лютого, аби офіційно поєднати свої серця та сказати одне одному «так».

Щоб скористатися послугою, необхідно:

увійти до застосунку «Дія»;

обрати зручну дату та доступний час;

подати заявку й отримати підтвердження проведення онлайн-церемонії.

Для військовослужбовців у застосунку «Армія+» передбачено пріоритетну онлайн-реєстрацію шлюбу, що дозволяє швидко забронювати дату та час церемонії.

