  1. В Україні

У Дії можна буде зареєструвати шлюб у День закоханих, попри вихідний — Мін’юст

19:57, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Одружитися онлайн можна буде 14 лютого, попри вихідний день.
У Дії можна буде зареєструвати шлюб у День закоханих, попри вихідний — Мін’юст
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цьогоріч День святого Валентина, 14 лютого, припадає на суботу — день, коли онлайн-реєстрація шлюбу зазвичай не здійснюється. Проте можливість створити сім’ю не обмежується датами в календарі, тому у День закоханих буде відкрито спеціальну опцію онлайн-реєстрації шлюбу. Про це повідомили у Мінітерстві юстиції.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У цей день усі цифрові офіси ДРАЦС функціонуватимуть у звичайному режимі. Для онлайн-церемоній доступні часові слоти для більш ніж 300 пар, які оберуть 14 лютого, аби офіційно поєднати свої серця та сказати одне одному «так».

Щоб скористатися послугою, необхідно:

  • увійти до застосунку «Дія»;
  • обрати зручну дату та доступний час;
  • подати заявку й отримати підтвердження проведення онлайн-церемонії.

Для військовослужбовців у застосунку «Армія+» передбачено пріоритетну онлайн-реєстрацію шлюбу, що дозволяє швидко забронювати дату та час церемонії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст шлюб Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]