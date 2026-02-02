Александра Мушкета избрали председателем Владимирского городского суда Волынской области

Председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

В понедельник, 2 февраля, во Владимирском городском суде Волынской области состоялось собрание судей, в ходе которого был избран председатель суда.

«Сообщаем, что решением собрания судей Владимирского городского суда Волынской области от 2 февраля 2026 года, путём тайного голосования, судью Мушкета Александра Александровича избрали председателем Владимирского городского суда Волынской области», — заявили в суде.

В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

