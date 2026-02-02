  1. В Украине

Александра Мушкета избрали председателем Владимирского городского суда Волынской области

20:25, 2 февраля 2026
Председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.
Александра Мушкета избрали председателем Владимирского городского суда Волынской области
В понедельник, 2 февраля, во Владимирском городском суде Волынской области состоялось собрание судей, в ходе которого был избран председатель суда.

«Сообщаем, что решением собрания судей Владимирского городского суда Волынской области от 2 февраля 2026 года, путём тайного голосования, судью Мушкета Александра Александровича избрали председателем Владимирского городского суда Волынской области», — заявили в суде.

В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избрали главу Харьковского районного суда Харьковской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

