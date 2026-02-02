Олександра Мушкета обрано головою Володимирського міського суду Волинської області

Голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 2 лютого, у Володимирському міському суді Волинської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

«Повідомляємо, що рішенням зборів суддів Володимирського міського суду Волинської області від 2 лютого 2026 року, шляхом таємного голосування, суддю Мушкета Олександра Олександровича обрано головою Володимирського міського суду Волинської області», - заявили у суді.

Відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову Харківського районного суду Харківської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.