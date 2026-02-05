В США оштрафовали адвокатов за подачу в суд фиктивных цитат и ссылок, сгенерированных ИИ

В судебных документах были выявлены несуществующие цитаты и искаженные нормы права, сгенерированные с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Окружной суд США в штате Канзас применил санкции к адвокатам, представлявшим компанию Lexos Media IP, LLC, после того как выяснилось, что поданные ими процессуальные документы содержали вымышленные судебные прецеденты, несуществующие цитаты и искаженные нормы права, сгенерированные с помощью инструментов искусственного интеллекта без надлежащей проверки, пишет Barandbench.

Как говорится в подробном меморандуме и постановлении от 2 февраля 2026 года, судья Джули Робинсон пришла к выводу, что все пятеро адвокатов, подписавших поданные документы, нарушили Правило 11 Федеральных правил гражданского судопроизводства США. Это правило обязывает юристов убеждаться, что правовые доводы основаны на действующем праве после проведения разумной проверки.

Санкции были применены в рамках патентного спора, который Lexos Media IP подала против Overstock. 7 июля 2025 года юридическая команда Lexos подала два возражения: одно — против ходатайства об исключении их технического эксперта, другое — в ответ на ходатайство о вынесении решения в упрощенном порядке. В ответ Overstock обратила внимание суда на то, что ряд приведенных в документах ссылок являются «дефектными».

Суд установил, что адвокаты нарушили требования Правила 11(b), поскольку не осуществили «разумной проверки» точности правовых источников. В частности, в документах были выявлены несуществующие дела, вымышленные цитаты и ошибочные ссылки на судебную практику.

Адвокат Сандип Сет признал, что был основным автором документов и использовал ChatGPT как «быстрый способ» поиска судебной практики, находясь в условиях семейной медицинской чрезвычайной ситуации. Он заявил, что не имел достаточной подготовки для работы с генеративным ИИ и не осознавал риска так называемых «галлюцинаций» — выдумывания информации. В то же время суд подчеркнул, что обязанность проверки лежит на всех адвокатах, подписавших документы.

«Хотя суд сочувствует семейным обстоятельствам господина Сета, это не отменяет того факта, что существовали очевидные альтернативы использованию публичного инструмента генеративного ИИ без проверки результатов», — отметила судья.

По результатам рассмотрения адвокатов оштрафовали на суммы от 1 000 до 5 000 долларов США, а также применили другие дисциплинарные меры — в зависимости от роли каждого и степени нарушений.

Судья Робинсон подчеркнула, что само по себе использование генеративного ИИ в юридической практике не является проблемой, однако не проверка сгенерированных данных представляет собой серьезное нарушение профессиональных стандартов. Суд также отметил, что допущенные ошибки нанесли существенный ущерб стороне ответчика и привели к напрасной трате судебных ресурсов.

