У США оштрафували адвокатів за подачу до суду фіктивних цитат та посилань, згенерованих ШІ

У судових документах були виявлені неіснуючі цитати та викривлені норми права, згенеровані за допомогою інструментів штучного інтелекту.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Окружний суд США в штаті Канзас застосував санкції до адвокатів, які представляли компанію Lexos Media IP, LLC, після того як з’ясувалося, що подані ними процесуальні документи містили вигадані судові прецеденти, неіснуючі цитати та викривлені норми права, згенеровані за допомогою інструментів штучного інтелекту без належної перевірки, пише Barandbench.

Як йдеться у детальному меморандумі та ухвалі від 2 лютого 2026 року, суддя Джулі Робінсон дійшла висновку, що всі п’ятеро адвокатів, які підписали подані документи, порушили Правило 11 Федеральних правил цивільного судочинства США. Це правило зобов’язує юристів переконуватися, що правові доводи ґрунтуються на чинному праві після проведення розумної перевірки.

Санкції були застосовані в межах патентного спору, який Lexos Media IP подала проти Overstock. 7 липня 2025 року юридична команда Lexos подала два заперечення: одне — проти клопотання про виключення їхнього технічного експерта, інше — у відповідь на клопотання про ухвалення рішення у спрощеному порядку. У відповідь Overstock звернула увагу суду, що низка наведених у документах посилань є «дефектними».

Суд встановив, що адвокати порушили вимоги Правила 11(b), оскільки не здійснили «розумної перевірки» точності правових джерел. Зокрема, у документах було виявлено неіснуючі справи, вигадані цитати та хибне посилання на судову практику.

Адвокат Сандип Сет визнав, що був основним автором документів і використовував ChatGPT як «швидкий спосіб» пошуку судової практики, перебуваючи в умовах сімейної медичної надзвичайної ситуації. Він заявив, що не мав достатньої підготовки для роботи з генеративним ШІ та не усвідомлював ризику так званих «галюцинацій» — вигадування інформації. Водночас суд наголосив, що обов’язок перевірки лежить на всіх адвокатах, які підписали документи.

«Хоча суд співчуває сімейним обставинам пана Сета, це не скасовує того факту, що існували очевидні альтернативи використанню публічного інструменту генеративного ШІ без перевірки результатів», — зазначила суддя.

За результатами розгляду адвокатів оштрафували на суми від 1 000 до 5 000 доларів США, а також застосували інші дисциплінарні заходи — залежно від ролі кожного та ступеня порушень.

Суддя Робінсон підкреслила, що саме по собі використання генеративного ШІ в юридичній практиці не є проблемою, однак не перевірка згенерованих даних становить серйозне порушення професійних стандартів. Суд також зазначив, що допущені помилки завдали істотної шкоди стороні відповідача та призвели до марнування судових ресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.