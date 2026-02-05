В январе в Украине выросла доля электромобилей, бензиновые — сохраняют лидерство
Укравтопром обнародовал статистику моторных предпочтений украинцев по итогам января. По данным ассоциации, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили около 58% рынка новых легковых авто, что несколько меньше, чем в прошлом году (60%).
Самыми популярными на украинском рынке остаются бензиновые автомобили — на них пришлось 34% продаж новых авто (в январе прошлого года — 39%).
Другие сегменты распределились следующим образом:
- гибридные авто — 23,5% рынка (против почти 25% в прошлом году);
- дизельные авто — 23,5% (рост с 21% в январе 2025 года);
- электромобили — около 19% (против 15% в прошлом году);
- автомобили с ГБО — как и в прошлом году, менее 1% продаж новых легковых авто.
Таким образом, январь продемонстрировал дальнейший рост интереса к электрическому транспорту.
По итогам месяца лидерские позиции в своих категориях заняли:
- бензиновые авто — Hyundai Tucson;
- гибридные — Toyota RAV-4;
- дизельные — Renault Duster;
- электромобили — BYD Leopard 3;
- авто с ГБО — Hyundai Tucson.
