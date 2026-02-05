В январе в Украине выросла доля электромобилей, бензиновые — сохраняют лидерство

Самыми популярными на украинском рынке остаются бензиновые автомобили.

Укравтопром обнародовал статистику моторных предпочтений украинцев по итогам января. По данным ассоциации, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили около 58% рынка новых легковых авто, что несколько меньше, чем в прошлом году (60%).

Самыми популярными на украинском рынке остаются бензиновые автомобили — на них пришлось 34% продаж новых авто (в январе прошлого года — 39%).

Другие сегменты распределились следующим образом:

гибридные авто — 23,5% рынка (против почти 25% в прошлом году);

дизельные авто — 23,5% (рост с 21% в январе 2025 года);

электромобили — около 19% (против 15% в прошлом году);

автомобили с ГБО — как и в прошлом году, менее 1% продаж новых легковых авто.

Таким образом, январь продемонстрировал дальнейший рост интереса к электрическому транспорту.

По итогам месяца лидерские позиции в своих категориях заняли:

бензиновые авто — Hyundai Tucson;

гибридные — Toyota RAV-4;

дизельные — Renault Duster;

электромобили — BYD Leopard 3;

авто с ГБО — Hyundai Tucson.

