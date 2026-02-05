  1. В Украине
В январе в Украине выросла доля электромобилей, бензиновые — сохраняют лидерство

22:00, 5 февраля 2026
Самыми популярными на украинском рынке остаются бензиновые автомобили.
В январе в Украине выросла доля электромобилей, бензиновые — сохраняют лидерство
Фото: Maarten / Unsplash
Укравтопром обнародовал статистику моторных предпочтений украинцев по итогам января. По данным ассоциации, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили около 58% рынка новых легковых авто, что несколько меньше, чем в прошлом году (60%).

Самыми популярными на украинском рынке остаются бензиновые автомобили — на них пришлось 34% продаж новых авто (в январе прошлого года — 39%).

Другие сегменты распределились следующим образом:

  • гибридные авто — 23,5% рынка (против почти 25% в прошлом году);
  • дизельные авто — 23,5% (рост с 21% в январе 2025 года);
  • электромобили — около 19% (против 15% в прошлом году);
  • автомобили с ГБО — как и в прошлом году, менее 1% продаж новых легковых авто.

Таким образом, январь продемонстрировал дальнейший рост интереса к электрическому транспорту.

По итогам месяца лидерские позиции в своих категориях заняли:

  • бензиновые авто — Hyundai Tucson;
  • гибридные — Toyota RAV-4;
  • дизельные — Renault Duster;
  • электромобили — BYD Leopard 3;
  • авто с ГБО — Hyundai Tucson.

