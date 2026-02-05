У січні в Україні зросла частка електромобілів, бензинові – зберігають лідерство

Найпопулярнішими на українському ринку залишаються бензинові автомобілі.

Фото: Maarten / Unsplash

Укравтопром оприлюднив статистику моторних уподобань українців за підсумками січня. За даними асоціації, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили близько 58% ринку нових легковиків, що дещо менше, ніж торік (60%).

Найпопулярнішими на українському ринку залишаються бензинові автомобілі — на них припало 34% продажів нових авто (у січні минулого року — 39%).

Інші сегменти розподілилися так:

гібридні авто — 23,5% ринку (проти майже 25% торік);

дизельні авто — 23,5% (зростання з 21% у січні 2025 року);

електромобілі — близько 19% (проти 15% торік);

автомобілі з ГБО — як і минулого року, менше 1% продажів нових легковиків.

Таким чином, січень продемонстрував подальше зростання інтересу до електричного транспорту.

За підсумками місяця лідерські позиції у своїх категоріях посіли:

бензинові авто — Hyundai Tucson;

гібридні — Toyota RAV-4;

дизельні — Renault Duster;

електромобілі — BYD Leopard 3;

авто з ГБО — Hyundai Tucson.

