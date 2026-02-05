У січні в Україні зросла частка електромобілів, бензинові – зберігають лідерство
22:00, 5 лютого 2026
Найпопулярнішими на українському ринку залишаються бензинові автомобілі.
Фото: Maarten / Unsplash
Укравтопром оприлюднив статистику моторних уподобань українців за підсумками січня. За даними асоціації, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили близько 58% ринку нових легковиків, що дещо менше, ніж торік (60%).
Найпопулярнішими на українському ринку залишаються бензинові автомобілі — на них припало 34% продажів нових авто (у січні минулого року — 39%).
Інші сегменти розподілилися так:
- гібридні авто — 23,5% ринку (проти майже 25% торік);
- дизельні авто — 23,5% (зростання з 21% у січні 2025 року);
- електромобілі — близько 19% (проти 15% торік);
- автомобілі з ГБО — як і минулого року, менше 1% продажів нових легковиків.
Таким чином, січень продемонстрував подальше зростання інтересу до електричного транспорту.
За підсумками місяця лідерські позиції у своїх категоріях посіли:
- бензинові авто — Hyundai Tucson;
- гібридні — Toyota RAV-4;
- дизельні — Renault Duster;
- електромобілі — BYD Leopard 3;
- авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.