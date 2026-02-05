  1. В Україні
У січні в Україні зросла частка електромобілів, бензинові – зберігають лідерство

22:00, 5 лютого 2026
Найпопулярнішими на українському ринку залишаються бензинові автомобілі.
У січні в Україні зросла частка електромобілів, бензинові – зберігають лідерство
Фото: Maarten / Unsplash
Укравтопром оприлюднив статистику моторних уподобань українців за підсумками січня. За даними асоціації, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили близько 58% ринку нових легковиків, що дещо менше, ніж торік (60%).

Найпопулярнішими на українському ринку залишаються бензинові автомобілі — на них припало 34% продажів нових авто (у січні минулого року — 39%).

Інші сегменти розподілилися так:

  • гібридні авто — 23,5% ринку (проти майже 25% торік);
  • дизельні авто — 23,5% (зростання з 21% у січні 2025 року);
  • електромобілі — близько 19% (проти 15% торік);
  • автомобілі з ГБО — як і минулого року, менше 1% продажів нових легковиків.

Таким чином, січень продемонстрував подальше зростання інтересу до електричного транспорту.

За підсумками місяця лідерські позиції у своїх категоріях посіли:

  • бензинові авто — Hyundai Tucson;
  • гібридні — Toyota RAV-4;
  • дизельні — Renault Duster;
  • електромобілі — BYD Leopard 3;
  • авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Україна автомобіль

