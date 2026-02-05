  1. В Украине

ООН прогнозирует возвращение в Украину 3,5 млн беженцев после завершения войны

22:18, 5 февраля 2026
В ООН говорят, что чем дольше идет война, тем меньше людей готовы возвращаться — как среди беженцев за границей.
Фото: Canva
После завершения войны в Украину могут вернуться от 3 до 3,5 млн беженцев. Такой прогноз во время брифинга для иностранных дипломатов озвучила представитель УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт.

Как сообщает Униан, УВКБ ООН представило агент-ориентированную прогностическую модель, которая анализирует потенциальное возвращение украинских беженцев после окончания войны. Модель учитывает, кто именно и в какие регионы может вернуться, а также условия, необходимые для принятия такого решения.

Кастель-Голлингсворт подчеркнула, что чем дольше продолжается война, тем меньше людей готовы возвращаться — как среди беженцев за рубежом, так и среди внутренне перемещенных лиц. Так, в июле 2024 года о намерении вернуться заявляли 61% беженцев, тогда как в декабре 2025 года — уже 49%. Среди ВПЛ этот показатель снизился с 73% до 35%.

Она также напомнила, что во время войны 4,3 млн украинцев получили временную защиту за рубежом. В то же время модель показывает, что после завершения войны домой вернется лишь часть из них — ориентировочно 3–3,5 млн человек.

По прогнозам ООН, больше украинцев будут возвращаться из стран южной и восточной Европы, тогда как из северных стран континента — меньше. Кроме того, вероятность возвращения возрастает, если у человека есть куда и к кому возвращаться.

Среди групп, которые с большей вероятностью вернутся, эксперты называют пожилых одиноких людей и матерей-одиночек с детьми. Ключевыми факторами при принятии решения остаются доступность жилья, наличие работы, компенсация за разрушенное имущество, а также доступ к медицине и административным услугам.

