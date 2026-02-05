ООН прогнозує повернення в Україну 3,5 млн біженців після завершення війни

У ООН кажуть, що чим довше триває війна, тим менше людей готові повертатися — як серед біженців за кордоном.

Після завершення війни в Україну можуть повернутися від 3 до 3,5 млн біженців. Такий прогноз під час брифінгу для іноземних дипломатів озвучила представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

Як повідомляє Уніан, УВКБ ООН презентувало агент-орієнтовану прогностичну модель, яка аналізує потенційне повернення українських біженців після закінчення війни. Модель враховує, хто саме і в які регіони може повернутися, а також умови, необхідні для такого рішення.

Кастель-Голлінгсворт наголосила, що чим довше триває війна, тим менше людей готові повертатися — як серед біженців за кордоном, так і серед внутрішньо переміщених осіб. Так, у липні 2024 року про намір повернутися заявляли 61% біженців, тоді як у грудні 2025 року — вже 49%. Серед ВПО цей показник знизився з 73% до 35%.

Серед груп, які з більшою ймовірністю повернуться, експерти називають літніх самотніх людей та матерів-одиначок з дітьми. Ключовими факторами для ухвалення рішення залишаються доступність житла, наявність роботи, компенсація за зруйноване майно, а також доступ до медицини й адміністративних послуг.

Вона також нагадала, що під час війни 4,3 млн українців отримали тимчасовий захист за кордоном. Водночас модель показує, що після завершення війни додому повернеться лише частина з них — орієнтовно 3–3,5 млн осіб.

За прогнозами ООН, більше українців повертатиметься з країн південної та східної Європи, тоді як з північних країн континенту — менше. Крім того, ймовірність повернення зростає, якщо людина має куди і до кого повертатися.

