4000 долларов за «помощь»: на Одесщине мужчина пытался подкупить пограничника, чтобы переправить через границу товарища

Разоблачен организатор незаконной переправки через украинско-молдавскую границу.

Фото: ГПСУ

Правоохранители задержали жителя Одесской области, который пытался незаконно переправить товарища через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Об этом сообщает ГПСУ.

Оперативники установили, что 38-летний переправщик намеревался вместе с напарником пересечь госрубеж. Для реализации замысла правонарушитель решил договориться с пограничником, предложив ему 4000 долларов за предоставление информации о размещении нарядов и помощь в доставке.

На такой «легкий заработок» военнослужащий не согласился и сообщил своему руководству о предложении неправомерной выгоды, что позволило разоблачить организатора незаконной переправки.

Злоумышленник задержан с поличным — во время передачи указанной суммы пограничнику.

Правоохранители изъяли денежные средства и мобильные телефоны.

За попытку предоставления неправомерной выгоды взяткодателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 262 тыс. гривен.

В отношении 38-летнего мужчины, который намеревался незаконно пересечь границу, составлен протокол о совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 204-1 КУоАП. Дело направлено в суд.

