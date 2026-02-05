4000 доларів за «допомогу»: на Одещині чоловік намагався підкупити прикордонника, аби переправити через кордон товариша

Викрито організатора незаконного переправлення через українсько-молдовський кордон.

Правоохоронці затримали жителя Одещини, який намагався незаконно переправити товариша через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Про це повідомляє ДПСУ.

Оперативники встановили, що 38-річний переправник мав намір разом з напарником перетнути держрубіж. Задля реалізації задуму, правопорушник вирішив домовитись з прикордонником, запропонувавши йому 4000 доларів за надання інформації щодо розміщення нарядів та допомоги у доставці.

На такий «легкий заробіток» військовослужбовець не погодився та повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди, що дозволило викрити організатора незаконного переправлення.

Зловмисника затримано на гарячому - під час передачі вказаної суми прикордоннику.

Правоохоронці вилучили грошові кошти та мобільні телефони.

За спробу надання неправомірної вигоди хабародавцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 262 тис. гривень.

Щодо 38-річного чоловіка, який мав намір незаконно перетнути кордон, складено протокол про вчинення адмінправопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 204-1 КУпАП. Справу скеровано до суду.

