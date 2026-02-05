Как получить дубликат нотариального документа — разъяснение Минюста
В случае утраты или повреждения нотариального документа законодательство Украины предусматривает возможность получения его дубликата. Такой дубликат имеет ту же юридическую силу, что и оригинал. Об этом напомнило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Кто может обратиться за дубликатом
Дубликат нотариального документа выдается по письменному заявлению:
– лица, в отношении которого либо по поручению которого совершалось нотариальное действие;
– его правопреемников или наследников;
– исполнителя завещания;
– нотариуса, которым заведено наследственное дело.
Дубликат ипотечного договора также может быть выдан по заявлению ипотекодержателя.
Дубликат завещания выдается наследникам, указанным в завещании, либо их наследникам — при условии предоставления свидетельств о смерти.
В Минюсте подчеркнули, что дубликат секретного завещания и аграрной расписки не выдается.
Куда обращаться
– если документы еще не переданы в архив — к нотариусу, у которого они хранятся;
– в случае прекращения деятельности нотариуса или ликвидации государственной нотариальной конторы — в государственный нотариальный архив;
– в сельских населенных пунктах — к уполномоченному должностному лицу органа местного самоуправления;
– дубликаты отдельных завещаний и доверенностей (в том числе удостоверенных в условиях военного положения) также выдаются государственными нотариальными архивами.
Какие документы необходимы
– документ, удостоверяющий личность;
– регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
– для представителя — нотариально удостоверенная доверенность;
– для юридических лиц — учредительные документы и подтверждение полномочий представителя.
Что содержит дубликат
Дубликат оформляется на специальном нотариальном бланке и содержит полный текст документа, оригинал которого считается утратившим силу. В нем указывается, что он имеет силу оригинала, и совершается удостоверительная надпись.
Сведения о выдаче дубликата вносятся в соответствующие реестры — в частности, в Наследственный реестр и Единый реестр доверенностей.
