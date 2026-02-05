Как получить дубликат нотариального документа — разъяснение Минюста

Дубликат оформляется на специальном нотариальном бланке и содержит полный текст документа, оригинал которого считается утратившим силу.

В случае утраты или повреждения нотариального документа законодательство Украины предусматривает возможность получения его дубликата. Такой дубликат имеет ту же юридическую силу, что и оригинал. Об этом напомнило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Кто может обратиться за дубликатом

Дубликат нотариального документа выдается по письменному заявлению:

– лица, в отношении которого либо по поручению которого совершалось нотариальное действие;

– его правопреемников или наследников;

– исполнителя завещания;

– нотариуса, которым заведено наследственное дело.

Дубликат ипотечного договора также может быть выдан по заявлению ипотекодержателя.

Дубликат завещания выдается наследникам, указанным в завещании, либо их наследникам — при условии предоставления свидетельств о смерти.

В Минюсте подчеркнули, что дубликат секретного завещания и аграрной расписки не выдается.

Куда обращаться

– если документы еще не переданы в архив — к нотариусу, у которого они хранятся;

– в случае прекращения деятельности нотариуса или ликвидации государственной нотариальной конторы — в государственный нотариальный архив;

– в сельских населенных пунктах — к уполномоченному должностному лицу органа местного самоуправления;

– дубликаты отдельных завещаний и доверенностей (в том числе удостоверенных в условиях военного положения) также выдаются государственными нотариальными архивами.

Какие документы необходимы

– документ, удостоверяющий личность;

– регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

– для представителя — нотариально удостоверенная доверенность;

– для юридических лиц — учредительные документы и подтверждение полномочий представителя.

Что содержит дубликат

Дубликат оформляется на специальном нотариальном бланке и содержит полный текст документа, оригинал которого считается утратившим силу. В нем указывается, что он имеет силу оригинала, и совершается удостоверительная надпись.

Сведения о выдаче дубликата вносятся в соответствующие реестры — в частности, в Наследственный реестр и Единый реестр доверенностей.

