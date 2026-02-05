Як отримати дублікат нотаріального документа — роз’яснення Мін’юсту

Дублікат оформлюється на спеціальному нотаріальному бланку та містить повний текст документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність

У разі втрати або пошкодження нотаріального документа законодавство України передбачає можливість отримання його дубліката. Такий дублікат має таку саму юридичну силу, як і оригінал. Про це нагадало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Хто може звернутися за дублікатом

Дублікат нотаріального документа видається за письмовою заявою:

– особи, щодо якої або за дорученням якої вчинялася нотаріальна дія;

– її правонаступників або спадкоємців;

– виконавця заповіту;

– нотаріуса, яким заведено спадкову справу.

Дублікат іпотечного договору також може бути виданий за заявою іпотекодержателя.

Дублікат заповіту видається спадкоємцям, зазначеним у заповіті, або їхнім спадкоємцям — за умови подання свідоцтв про смерть.

У Мін’юсті підкреслили, що дублікат секретного заповіту та аграрної розписки не видається.

Куди звертатися

– якщо документи ще не передані до архіву — до нотаріуса, у якого вони зберігаються;

– у разі припинення діяльності нотаріуса або ліквідації державної нотаріальної контори — до державного нотаріального архіву;

– у сільських населених пунктах — до уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування;

– дублікати окремих заповітів і довіреностей (у тому числі посвідчених в умовах воєнного стану) також видаються державними нотаріальними архівами.

Які документи необхідні

– документ, що посвідчує особу;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– для представника — нотаріально посвідчена довіреність;

– для юридичних осіб — установчі документи та підтвердження повноважень представника.

Що містить дублікат

Дублікат оформлюється на спеціальному нотаріальному бланку та містить повний текст документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. На ньому зазначається, що він має силу оригіналу, та вчиняється посвідчувальний напис.

Відомості про видачу дубліката вносяться до відповідних реєстрів — зокрема Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей.

