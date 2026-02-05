Топливо для охраны границы распродавали за наличные — ГБР разоблачило схему в Черниговской области

Похищенное топливо должностные лица сбывали за наличные местным предпринимателям, в частности представителям фермерских хозяйств.

В Черниговской области правоохранители разоблачили масштабную схему хищения горючего в пограничном отряде. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что должностные лица пограничного отряда систематически присваивали дизельное топливо, которое поступало для охраны государственной границы и выполнения задач по отражению вооруженной агрессии РФ.

Для прикрытия преступной деятельности участники схемы вносили недостоверные данные в служебную документацию, списывая топливо как якобы использованное. На самом деле во время заправки служебной техники системно осуществляли недолив, после чего излишки топлива вывозили со складов, накапливали и продавали.

К схеме были привлечены должностные лица тылового обеспечения, материально ответственные работники складов и водители-заправщики. Деньги от незаконной продажи распределяли между всеми участниками.

В период с мая 2025 года по январь 2026 года правоохранители задокументировали по меньшей мере 10 фактов хищения более 14 тыс. литров дизельного топлива.

Во время очередной попытки незаконного слива фигурантов задержали на месте преступления.

Во время обысков по местам службы, проживания и хранения топлива изъято более 7,4 тыс. литров дизеля, около 300 литров бензина, служебную документацию, денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства.

В настоящее время одному из офицеров, который также является депутатом одного из сельских советов Черниговской области, сообщено о подозрении в пособничестве и присвоении военного имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается полный круг причастных лиц.

