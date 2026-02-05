  1. В Україні

Пальне для охорони кордону розпродавали за готівку — ДБР викрило схему на Чернігівщині

18:38, 5 лютого 2026
Викрадене пальне службові особи збували за готівку місцевим підприємцям, зокрема представникам фермерських господарств.
На Чернігівщині правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання пального у прикордонному загоні. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що службові особи прикордонного загону систематично привласнювали дизельне пальне, яке надходило для охорони державного кордону та виконання завдань з відсічі збройної агресії РФ.

Викрадене пальне збували за готівку місцевим підприємцям, зокрема представникам фермерських господарств.

Для прикриття злочинної діяльності учасники схеми вносили недостовірні дані до службової документації, списуючи пальне як нібито використане. Насправді ж під час заправлення службової техніки системно здійснювали недолив, після чого надлишки пального вивозили зі складів, накопичували та продавали.

До схеми були залучені посадовці тилового забезпечення, матеріально відповідальні працівники складів і водії-заправники. Гроші від незаконного продажу розподіляли між усіма учасниками.

У період з травня 2025 року по січень 2026 року правоохоронці задокументували щонайменше 10 фактів викрадення понад 14 тис. літрів дизельного пального.

Під час чергової спроби незаконного зливу фігурантів затримали на місці злочину.

Під час обшуків за місцями служби, проживання та зберігання пального вилучено понад 7,4 тис. літрів дизелю, близько 300 літрів бензину, службову документацію, кошти, банківські картки, мобільні телефони та інші докази.

Наразі одному з офіцерів, який також є депутатом однієї із сільських рад Чернігівської області, повідомлено про підозру у пособництві та привласненні військового майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюється повне коло причетних осіб.

військові Чернігів ДБР прикордонники

