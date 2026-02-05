В Киеве «бизнесмены» наладили продажу каннабиса в стоматологических слепках

В Киеве будут судить пятерых участников наркогруппировки, которые сбывали каннабис в гипсовых слепках зубов.

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении пятерых членов организованной группы, которых обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте каннабиса.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

По данным следствия, организатором наркобизнеса был 30-летний житель Киева. Он заказывал почтой в Днепре стоматологический гипс, из которого участники группы изготавливали гипсовые слепки зубов. Именно в них прятали каннабис и отправляли покупателям под видом стоматологических образцов.

Следствием установлено, что участники группировки имели четкое распределение ролей: одни фасовали наркотики, другие администрировали Telegram-канал для поиска клиентов, часть занималась доставкой каннабиса автомобилем или почтовыми отправлениями, еще один выполнял функции охраны.

Наркоторговцев разоблачили в марте 2025 года во время проведения оперативной закупки. В ходе обысков у них изъяли около 1,5 кг каннабиса, ориентировочная стоимость которого составляет 1,5 млн гривен.

В настоящее время обвинительный акт в отношении пятерых участников организованной группы передан в суд. Еще трое подозреваемых находятся в розыске.

