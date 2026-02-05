  1. В Украине

В Киеве «бизнесмены» наладили продажу каннабиса в стоматологических слепках

22:36, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве будут судить пятерых участников наркогруппировки, которые сбывали каннабис в гипсовых слепках зубов.
В Киеве «бизнесмены» наладили продажу каннабиса в стоматологических слепках
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении пятерых членов организованной группы, которых обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте каннабиса.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

По данным следствия, организатором наркобизнеса был 30-летний житель Киева. Он заказывал почтой в Днепре стоматологический гипс, из которого участники группы изготавливали гипсовые слепки зубов. Именно в них прятали каннабис и отправляли покупателям под видом стоматологических образцов.

Следствием установлено, что участники группировки имели четкое распределение ролей: одни фасовали наркотики, другие администрировали Telegram-канал для поиска клиентов, часть занималась доставкой каннабиса автомобилем или почтовыми отправлениями, еще один выполнял функции охраны.

Наркоторговцев разоблачили в марте 2025 года во время проведения оперативной закупки. В ходе обысков у них изъяли около 1,5 кг каннабиса, ориентировочная стоимость которого составляет 1,5 млн гривен.

В настоящее время обвинительный акт в отношении пятерых участников организованной группы передан в суд. Еще трое подозреваемых находятся в розыске.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]