У Києві «бізнесмени» налагодили продаж канабісу у стоматологічних зліпках

У Києві судитимуть п’ятьох учасників наркоугруповання, які збували канабіс у гіпсових зліпках зубів.

У Києві до суду скерували обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів організованої групи, яких обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті канабісу.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України.

За даними слідства, організатором наркобізнесу був 30-річний мешканець Києва. Він замовляв поштою у Дніпрі стоматологічний гіпс, з якого учасники групи виготовляли гіпсові зліпки зубів. Саме в них приховували канабіс і відправляли покупцям під виглядом стоматологічних зразків.

Слідством встановлено, що учасники угруповання мали чіткий розподіл ролей: одні фасували наркотики, інші адміністрували Telegram-канал для пошуку клієнтів, частина займалася доставкою канабісу автомобілем або поштовими відправленнями, ще один виконував функції охорони.

Наркоторговців викрили у березні 2025 року під час проведення оперативної закупки. Під час обшуків у них вилучили близько 1,5 кг канабісу, орієнтовна вартість якого становить 1,5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників організованої групи передано до суду. Ще троє підозрюваних перебувають у розшуку.

