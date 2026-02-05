Иностранные защитники Украины получат полное медицинское сопровождение и социальные гарантии: Кабмин одобрил законопроект

Правительство одобрило законопроект Минобороны, гарантирующий иностранным добровольцам социальную и правовую защиту.

Кабинет Министров одобрил инициированный Министерством обороны законопроект о медицинском сопровождении иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что одобренный документ будет гарантировать иностранным защитникам надлежащую социальную и правовую защиту, а главное обеспечит им доступ к медицинским услугам наравне с украинскими воинами.

Законопроектом в частности предлагается внести изменения в статью 70 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», которые юридически закрепят полномочия военно-врачебных комиссий по работе с иностранцами и лицами без гражданства.

Как отметили в Минобороны, принятие этого нормативно-правового акта позволит военно-врачебным комиссиям:

определять пригодность кандидатов среди иностранцев для прохождения военной службы по контракту;

устанавливать причинную связь заболеваний, ранений и травм, полученных ими в защиту Украины, с прохождением военной службы;

определять необходимость и условия медико-социальной реабилитации и оказания помощи таким лицам.

