Іноземні захисники України отримають повний медичний супровід і соціальні гарантії: Кабмін схвалив законопроєкт

Уряд схвалив законопроєкт Міноборони, що гарантує іноземним добровольцям соціальний та правовий захист.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив ініційований Міністерством оборони законопроєкт щодо медичного супроводу іноземців та осіб без громадянства, які захищають Україну. Про це інформує Міноборони.

Зазначається, що схвалений документ гарантуватиме іноземним захисникам належний соціальний та правовий захист, а головне – забезпечить їм доступ до медичних послуг нарівні з українськими воїнами.

Законопроєктом зокрема, пропонується внести зміни до статті 70 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», які юридично закріплять повноваження військово-лікарських комісій щодо роботи з іноземцями та особами без громадянства.

Як зазначили у Міноборони, ухвалення цього нормативно-правового акту дозволить військово-лікарським комісіям:

визначати придатність кандидатів з-поміж іноземців до проходження військової служби за контрактом;

встановлювати причинний зв’язок захворювань, поранень і травм, отриманих ними під час захисту України, з проходженням військової служби;

визначати необхідність та умови медико-соціальної реабілітації та надання допомоги таким особам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.