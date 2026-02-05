Тарифы на площадках для платной парковки авто — что нужно знать потребителям

Услуги по пользованию площадками предоставляет оператор — юридическое лицо или физическое лицо — предприниматель.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области разъяснило вопрос тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств.

В ведомстве подчеркивают, что услуги по пользованию площадками предоставляет оператор — юридическое лицо или физическое лицо — предприниматель в соответствии с решением сельского, поселкового, городского совета, который организует и осуществляет деятельность по обеспечению парковки транспортных средств на площадках, осуществляет их содержание, обустройство и оборудование, обеспечивает в соответствии с Налоговым кодексом Украины уплату сбора за места для парковки транспортных средств. Оператор не несет ответственности за сохранность транспортных средств, размещенных на площадках для парковки.

Отмечается, что согласно ч. 1 ст. 15 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» органы государственной власти и органы местного самоуправления могут создавать предприятия для содержания объектов благоустройства государственной и коммунальной собственности. В случае отсутствия таких предприятий органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий определяют на конкурсной основе в соответствии с законом балансодержателей таких объектов. Следовательно, органы местного самоуправления имеют право создавать предприятия для содержания площадок для парковки либо обязаны определить на конкурсной основе балансодержателей таких объектов благоустройства.

Правила парковки транспортных средств, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 03.12.2009 № 1342 (далее — Правила парковки), различают отведенные площадки для парковки — размещенные в пределах проезжей части улицы или дороги, и специально оборудованные площадки для парковки — размещенные вне пределов проезжей части улицы или дороги и оборудованные в соответствии с требованиями этих Правил и Правил дорожного движения. Специально оборудованные площадки для парковки могут быть наземными, подземными, многоуровневыми. Отведенные площадки для платной парковки должны обязательно быть оборудованы парковочными автоматами, платежными устройствами и/или информационными знаками о способах и порядке оплаты стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки. Специально оборудованные площадки для платной парковки не оборудуются парковочными автоматами, платежными устройствами и автоматическими въездными и выездными терминалами в случае их предназначения исключительно для пользователей, которые оплачивают стоимость услуг по пользованию площадками для платной парковки в безналичной форме по договору о парковке в течение определенного срока, но не менее одного месяца.

Согласно п. 21 Правил парковки на площадках для платной парковки в доступном для ознакомления пользователей месте размещается информация об операторе (наименование, адрес, контактные телефоны); стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки, способе оплаты. Факт оплаты стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки подтверждается соответствующим документом с указанием в нем регистрационного номера транспортного средства, который размещается под лобовым стеклом транспортного средства, за исключением случаев оплаты стоимости услуг с помощью средств мобильной связи, когда факт такой оплаты подтверждается защищенной компьютеризированной системой, либо случаев парковки на площадках, оборудованных автоматическими въездными и выездными терминалами, на которых оплата (проверка оплаты) осуществляется при выезде с такой площадки.

В соответствии со ст. 28-1 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств устанавливаются органами местного самоуправления. Механизм формирования тарифов определен Порядком формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 02.03.2010 № 258 (далее — Порядок № 258).

Согласно положениям Порядка № 258 тарифы на услуги — стоимость предоставления услуг из расчета на одно место для платной парковки за определенный промежуток времени с учетом места расположения площадки, времени пользования ею, типа транспортного средства и категорий лиц, которые размещают транспортные средства на площадках, — устанавливаются органом местного самоуправления. Тарифы на услуги определяются отдельно для отведенных и специально оборудованных площадок как отношение годовой стоимости услуг к годовому объему их предоставления с учетом коэффициента загрузки площадки и коэффициентов, устанавливаемых органами местного самоуправления для достижения оптимальной загрузки улично-дорожной сети. Коэффициент загрузки площадки определяется органами местного самоуправления в зависимости от места ее расположения на основе мониторинга загрузки. Тариф на услугу рассчитывается исходя из размера полной планируемой себестоимости услуг, планируемой прибыли, размера налогов и сборов (обязательных платежей). Если в течение срока действия тарифов на услуги изменяются ставки налогов и сборов (обязательных платежей), уплачиваемых в государственный бюджет, уровень заработной платы (в соответствии с законодательством, генеральным и отраслевыми соглашениями), цены (тарифы) на топливно-энергетические и материальные ресурсы, стоимость услуг других специализированных предприятий, необходимых для обеспечения содержания площадок в надлежащем состоянии, осуществляется корректировка тарифов, сформированных в соответствии с данным Порядком. Корректировке подлежат только составляющие расходов, по которым произошли ценовые изменения, что способствует обеспечению экономической обоснованности и прозрачности механизма корректировки тарифов.

Поскольку на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств введены государственные регулируемые цены (тарифы), осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением порядка формирования, установления и применения тарифов на эти услуги относится к компетенции Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области (далее — Главное управление). Некоторые обращения в Главное управление касаются вопроса проведения проверки начисленной платы (тарифов) за обслуживание принадлежащих гражданам парковочных мест в паркингах многоквартирных жилых домов, поэтому следует обратить внимание, что цены на услуги по содержанию (обслуживанию) машиномест (парковочных мест), которые находятся в частной собственности физических и/или юридических лиц и расположены, в частности, в паркингах (гаражах), обустроенных в многоквартирных жилых домах и т. п., не являются регулируемыми и устанавливаются по договоренности сторон.

В то же время в ведомстве обращают внимание, что в соответствии с п. 1 постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2022 № 303 «О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения» на период военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64 «О введении военного положения в Украине», прекращено проведение плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля). Согласно п.п. 4-1 и 4-3 данного постановления в течение периода военного положения при наличии угрозы, которая имеет негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, по решению Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей осуществляются внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства относительно формирования, установления и применения государственных регулируемых цен, защиты прав потребителей и метрологического надзора в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; действие п. 1 данного постановления также не распространяется на плановые и внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, требований относительно формирования, установления и применения государственных регулируемых цен.

«Следовательно, на данный момент Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области не осуществляет мероприятия государственного надзора (контроля) по вопросу соблюдения порядка формирования, установления и применения тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств. При наличии нарушений по данному вопросу граждане имеют право обратиться в Главное управление (ул. 7-я Пересыпская, 6, г. Одесса, 65042; сайт) с соответствующим заявлением с приложением документов, касающихся нарушения. Такое обращение будет рассмотрено в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан»», — добавили в ведомстве.

