Тарифи на майданчиках для платного паркування авто — що треба знати споживачам

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області роз’яснило питання тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів.

У відомстві підкреслюють, що послуги з користування майданчиками надає оператор – юридична особа або фізична особа – підприємець відповідно до рішення сільської, селищної, міської ради, який організовує та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках, здійснює їх утримання, облаштування та обладнання, забезпечує відповідно до Податкового кодексу України сплату збору за місця для паркування транспортних засобів. Оператор не несе відповідальності за збереження транспортних засобів, розміщених на майданчиках для паркування.

Зазначається, що згідно з ч. 1 ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності. У разі відсутності таких підприємств органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об’єктів. Отже органи місцевого самоврядування мають право утворювати підприємства для утримання майданчиків для паркування або зобов’язані визначити на конкурсних засадах балансоутримувачів таких об’єктів благоустрою.

Правила паркування транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342 (далі – Правила паркування), розрізняють відведені майданчики для паркування – розміщені в межах проїзної частини вулиці або дороги, та спеціально обладнані майданчики для паркування – розміщені поза межами проїзної частини вулиці або дороги та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху. Спеціально обладнані майданчики для паркування можуть бути наземними, підземними, багаторівневими. Відведені майданчики для платного паркування повинні обов’язково бути обладнані паркувальними автоматами, платіжними пристроями та/або інформаційними знаками про способи та порядок оплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування. Спеціально обладнані майданчики для платного паркування не обладнуються паркувальними автоматами, платіжними пристроями та автоматичними в’їзними та виїзними терміналами у разі їх призначення виключно для користувачів, які сплачують вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування у безготівковій формі за договором про паркування протягом визначеного строку, але не менш як один місяць.

Згідно з п. 21 Правил паркування на майданчиках для платного паркування у доступному для ознайомлення користувачів місці розміщується інформація про: оператора (найменування, адреса, контактні телефони); вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування, спосіб оплати. Факт оплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування підтверджується відповідним документом із зазначенням в ньому реєстраційного номера транспортного засобу, що розміщується під лобовим склом транспортного засобу, за винятком випадків оплати вартості послуг за допомогою засобів мобільного зв’язку, коли факт такої оплати підтверджується захищеною комп’ютеризованою системою, або випадків паркування на майданчиках, обладнаних автоматичними в’їзними та виїзними терміналами, на яких оплата (перевірка оплати) здійснюється під час виїзду з такого майданчика.

Відповідно до ст. 28-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів встановлюються органами місцевого самоврядування. Механізм формування тарифів визначено Порядком формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №258 (далі – Порядок №258).

Згідно з положеннями Порядку №258 тарифи на послуги – вартість надання послуг із розрахунку на одне місце для платного паркування за визначений проміжок часу з урахуванням місця розташування майданчика, часу користування ним, типу транспортного засобу та категорій осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках, що встановлюється органом місцевого самоврядування. Тарифи на послуги визначаються окремо для відведених і спеціально обладнаних майданчиків як відношення річної вартості послуг до річного обсягу їх надання з урахуванням коефіцієнта завантаженості майданчика та коефіцієнтів, що встановлюються органами місцевого самоврядування для досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі. Коефіцієнт завантаженості майданчика визначається органами місцевого самоврядування залежно від місця його розташування на основі моніторингу завантаженості. Тариф на послугу розраховується, виходячи з розміру повної планованої собівартості послуг, планованого прибутку, розміру податків та зборів (обов’язкових платежів). Якщо протягом строку дії тарифів на послуги змінюються ставки податків та зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються до державного бюджету, рівень заробітної плати (відповідно до законодавства, генеральної та галузевої угод), ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, вартість послуг інших спеціалізованих підприємств, необхідних для забезпечення утримання майданчиків в належному стані, здійснюється коригування тарифів, сформованих відповідно до цього Порядку. Коригуванню підлягають лише складові витрат, за якими відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості механізму коригування тарифів.

Оскільки на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів запроваджено державні регульовані ціни (тарифи), здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням порядку формування, встановлення та застосування тарифів на ці послуги належить до компетенції Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області (далі – Головне управління). Деякі звернення до Головного управління стосуються питання щодо здійснення перевірки нарахованої плати (тарифів) за обслуговування належних громадянам паркувальних місць у паркінгах багатоквартирних житлових будинків, тому слід звернути увагу, що ціни на послуги з утримання (обслуговування) машиномісць (паркувальних місць), які належать на праві приватної власності фізичним та/або юридичним особам та розташовані зокрема в паркінгах (гаражах), улаштованих у багатоквартирних житлових будинках тощо, не є регульованими та встановлюються за домовленістю сторін.

Водночас у відомстві звертають увагу, що відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану» на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю). Згідно з п.п. 4-1і 4-3 цієї постанови протягом періоду воєнного стану за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, за рішенням Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснюються позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, захисту прав споживачів та метрологічного нагляду у сфері надання житлово-комунальних послуг; дія п. 1 цієї постанови не поширюється також на планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

«Отже на цей час Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області не здійснює заходи державного нагляду (контролю) з питання дотримання порядку формування, встановлення та застосування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. За наявності порушень з цього питання громадяни мають право звернутись до Головного управління (вул. 7-а Пересипська, 6, м. Одеса, 65042; сайт) з відповідною заявою, з доданням документів, що стосуються порушення. Таке звернення буде розглянуто відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»», - додали у відомстві.

