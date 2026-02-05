КСУ рассматривает конституционную жалобу по норме Госбюджета-2023 об индексации пенсий

Второй сенат Конституционного Суда рассматривает конституционную жалобу по поводу проверки на соответствие Конституции нормы Закона о Государственном бюджете на 2023 год, которой определен порядок применения индексации пенсий.

Второй сенат Конституционного Суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Масюка Петра Михайловича. Об этом сообщили в КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Городовенко отметил, что автор ходатайства просит проверить на конституционность пункт 8 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» от 3 ноября 2022 года № 2710–ІХ (далее — Закон № 2710) в той части, согласно которой в 2023 году часть вторая статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9 июля 2003 года № 1058–IV с изменениями (далее — Закон № 1058) применяется в порядке, на условиях и в сроки, определённых Кабинетом Министров Украины.

Согласно абзацу первому части второй статьи 42 Закона № 1058 ежегодно с 1 марта проводится перерасчёт ранее назначенных пенсий путём увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии.

В абзаце четвёртом указанной части статьи 42 Закона № 1058 предусмотрено, что «размер и порядок такого увеличения определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета Министров Украины с учётом минимального размера увеличения, определённого абзацем вторым этой части».

Из содержания конституционной жалобы и приобщённых к ней материалов усматривается, что Масюк Михаил Петрович обратился в Волынский окружной административный суд с иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Волынской области (далее — Управление), в котором просил признать противоправным бездействие Управления относительно невыплаты пенсии с 1 марта 2023 года в размере 74 процентов соответствующих сумм денежного обеспечения с применением коэффициента увеличения 1,197 без ограничения размера увеличения в результате перерасчёта пенсии максимальным (предельным) размером 1500 грн, с учётом индексации и ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 грн; обязать осуществить такой перерасчёт и выплату пенсии.

Волынский окружной административный суд решением от 26 февраля 2024 года, оставленным без изменений Постановлением Восьмого апелляционного административного суда от 31 декабря 2024 года, в удовлетворении иска Масюка М.П. отказал. Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства.

Субъект права на конституционную жалобу утверждает, что применение в его деле абзаца четвёртого части второй статьи 42 Закона № 1058 нарушает право на надлежащий, гарантированный государством уровень пенсионного обеспечения, изменяет условия и нормы пенсионного обеспечения, приводит к ограничению размера пенсии и прямо противоречит Решению Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2016 года № 7-рп/2016.

Масюк М.П. отмечает, что предписания Законов № 1058 и № 2710 нарушают право на социальную защиту, принцип равенства всех перед законом, не обеспечивают военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, равными и надлежащими условиями социальной защиты, сужают объём и содержание существующих прав указанных лиц путём установления ограничения индексации пенсии, что приводит также к ограничению пенсии в максимальном размере, создаёт дискриминацию между людьми, которым пенсия назначена по аналогичным нормам Закона № 2262.

Исследовав материалы дела, Суд перешёл к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

