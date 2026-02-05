КСУ розглядає конституційну скаргу щодо норми Держбюджету-2023 про індексацію пенсій

Другий сенат Конституційного Суду розглядає конституційну скаргу щодо перевірки на відповідність Конституції норми Закону про Державний бюджет на 2023 рік, якою визначено порядок застосування індексації пенсій.

Другий сенат Конституційного Суду на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Масюка Петра Михайловича. Про це повідомили у КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Віктор Городовенко зазначив, що автор клопотання просить перевірити на конституційність пункт 8 розділу „Прикінцеві положення“ Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ від 3 листопада 2022 року № 2710–ІХ (далі – Закон № 2710) в частині, відповідно до якої у 2023 році частина друга статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ від 9 липня 2003 року № 1058–IV зі змінами (далі – Закон № 1058) застосовується у порядку, на умовах та у строки, що визначені Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 42 Закону № 1058 щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій у спосіб збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

В абзаці четвертому зазначеної частини статті 42 Закону № 1058 передбачено, що „розмір та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини“.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається, що Масюк Михайло Петрович звернувся до Волинського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (далі – Управління), у якому просив визнати протиправною бездіяльність Управління щодо невиплати пенсії з 1 березня 2023 року в розмірі 74 відсотки відповідних сум грошового забезпечення із застосуванням коефіцієнта збільшення 1,197 без обмеження розміру збільшення в результаті перерахунку пенсії максимальним (граничним) розміром 1500 грн, з урахуванням індексації та щомісячної доплати до пенсії в розмірі 2000 грн; зобов’язати здійснити такий перерахунок та виплату пенсії.

Волинський окружний адміністративний суд рішенням від 26 лютого 2024 року, залишеним без змін Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 31 грудня 2024 року, у задоволенні позову Масюка М.П. відмовив. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

Суб’єкт права на конституційну скаргу твердить, що застосування в його справі абзацу четвертого частини другої статті 42 Закону № 1058 порушує право на належний, гарантований державою, рівень пенсійного забезпечення, змінює умови і норми пенсійного забезпечення, призводить до обмеження розміру пенсії та прямо суперечить Рішенню Конституційного Суду України від 20 грудня 2016 року № 7-рп/2016.

Масюк М.П. зазначає, що приписи Законів № 1058 та № 2710, порушують право на соціальний захист, принцип рівності усіх перед законом, не забезпечують військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, рівними та належними умовами соціального захисту, звужує обсяг та зміст існуючих прав вказаних осіб через встановлення обмеження індексації пенсії, що призводить і до обмеження пенсії у максимальному розмірі, створює дискримінацію між людьми, яким пенсію призначено за аналогічними нормами Закону № 2262.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

