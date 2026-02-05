  1. В Украине

Гибель 10-летнего мальчика в Olympic Village: ОГП сообщил о попытке затягивания дела

15:54, 5 февраля 2026
Адвокаты обвиняемого заявили отвод прокурорам после смены состава группы.
Гибель 10-летнего мальчика в Olympic Village: ОГП сообщил о попытке затягивания дела
В Киево-Святошинском районном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному производству по факту гибели 10-летнего мальчика на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Olympic Village».

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, после изменения состава группы прокуроров и назначения ее руководителем заместителя Генерального прокурора Виктора Логачева сторона защиты заявила ходатайство об отводе всей группы прокуроров.

В прокуратуре отметили, что расценивают это как попытку затянуть рассмотрение дела.

«Сторона обвинения считает, что заявленный отвод не имеет законных оснований и является очередной попыткой затянуть судебное разбирательство. Такие действия не направлены на защиту по существу, а лишь усложняют движение дела. Это, как минимум, неуважение к потерпевшим — родителям погибшего ребенка, которые каждый раз вынуждены приезжать в суд из Одесской области, ожидая справедливого и своевременного решения суда», — отметил Виктор Логачев.

Обстоятельства трагедии

Трагедия произошла 3 августа 2023 года во время пребывания детей в футбольном лагере на территории комплекса «Olympic Village». Во время купания в озере 10-летний мальчик остался без надлежащего надзора и утонул.

По данным следствия, ответственность за организацию пребывания детей возлагалась на тренера. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности, повлекшее смерть малолетнего ребенка.

Кроме того, в рамках этого же уголовного производства ранее сообщено о подозрении директору частного общества, ответственному за соблюдение требований охраны труда, по ч. 2 ст. 271 УК Украины. Поскольку подозреваемая находится за границей, прокуратура приняла меры по объявлению ее в международный розыск.

В Офисе Генерального прокурора подчеркнули, что судебное рассмотрение этого дела находится на постоянном контроле Генерального прокурора Руслана Кравченко.

