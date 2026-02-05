Загибель 10-річного хлопчика в Olympic Village: ОГП повідомив про спробу затягування справи

Адвокати обвинуваченого заявили відвід прокурорам після зміни складу групи.

У Києво-Святошинському районному суді відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 10-річного хлопчика на території спортивно-оздоровчого комплексу «Olympic Village».

Як повідомили в Офіс Генерального прокурора, після зміни складу групи прокурорів та призначення її керівником заступника Генерального прокурора Віктора Логачова, сторона захисту заявила клопотання про відвід усієї групи прокурорів.

У прокуратурі зазначили, що розцінюють його як спробу затягнути розгляд справи.

«Сторона обвинувачення вважає, що заявлений відвід не має законних підстав і є черговою спробою затягнути судовий розгляд. Такі дії не спрямовані на захист по суті, а лише ускладнюють рух справи. Це, як мінімум, неповага до потерпілих, батьків загиблої дитини, які щоразу вимушені приїжджати до суду з Одещини, очікуючи справедливого та своєчасного рішення суду», - зазначив Віктор Логачов.

Обставини трагедії

Трагедія сталася 3 серпня 2023 року під час перебування дітей у футбольному таборі на території комплексу «Olympic Village». Під час купання в озері 10-річний хлопчик залишився без належного нагляду та потонув.

За даними слідства, відповідальність за організацію перебування дітей покладалася на тренера. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України — залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини.

Крім того, у межах цього ж кримінального провадження раніше повідомлено про підозру директору приватного товариства, відповідальному за дотримання вимог охорони праці, за ч. 2 ст. 271 КК України. Оскільки підозрювана перебуває за кордоном, прокуратура вжила заходів для її оголошення у міжнародний розшук.

В Офісі Генерального прокурора наголосили, що судовий розгляд цієї справи перебуває на постійному контролі Генерального прокурора Руслана Кравченка.

