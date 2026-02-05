  1. В Украине

Выплата «еЯсел» сразу за полгода и больше разрешенных расходов: Кабмин усовершенствовал помощь семьям с детьми

16:50, 5 февраля 2026
Правительство упростило доступ к детским выплатам и расширило направления, на которые их разрешено тратить.
Кабинет Министров внес изменения в порядок предоставления государственной помощи семьям, которые имеют детей. Целью этого решения является упрощение процесса оформления и выплат, а также внедрение дополнительных способов подачи заявлений и получения помощи. Подробности сообщает Минсоцполитики.

Больше возможностей для подачи заявлений

Отмечается, что изменениями предусмотрено расширение возможностей подачи заявлений через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) или уполномоченных должностных лиц территориальных общин. Это позволит семьям быстрее и удобнее оформлять необходимые выплаты по месту проживания, уменьшив очереди в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Усовершенствован механизм зачисления средств

Правительство также усовершенствовало порядок зачисления отдельных видов помощи:

  • помощь в связи с беременностью и родами уже можно оформить на текущий счет получателя Дія.Картки (без необходимости специального режима использования);
  • помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года и «єЯсла» можно будет оформить на счет со специальным режимом использования Дія.Картки, или уже — на любую другую карту с открытым счетом со специальным режимом использования. Пенсионный фонд через отделения АО «Ощадбанк» откроет получателю такой счет при обращении в ПФУ. Однако лицу необходимо будет лично посетить банк и заключить соответствующий договор по использованию открытого ПФУ счета.

Предполагается, что возможность получения помощи по уходу за ребенком до достижения им одного года и «єЯсла» на Дія.Картку заработает после запуска соответствующих услуг в «Дії».

Расширены направления использования средств

Для помощи по уходу за ребенком до одного года и помощи «єЯсла» расширен перечень разрешенных направлений использования средств (МСС-кодов).

Так, например, выплаты, полученные для ухода до года, можно использовать на:

  • Супермаркеты и продуктовые магазины
  • Детская и семейная одежда, детская обувь
  • Продажа электронного оборудования
  • Аптеки
  • Магазины спорттоваров
  • Книжные магазины
  • Магазины игрушек
  • Музеи и выставки
  • Парки аттракционов, цирки, карнавалы, детские развлекательные центры в торгово-развлекательных центрах
  • Спортивные клубы
  • Медицинские услуги и врачи (широкий перечень)
  • Услуги по уходу за детьми (садики)
  • Уход и средства персонального обслуживания
  • Оптика, оптические товары и очки
  • Оптометристы, офтальмологи
  • Аквариумы, дельфинарии, зверинцы и морские парки
  • Массажный кабинет
  • Продажа молочных продуктов
  • Магазины, торгующие по сниженным ценам
  • Служба скорой помощи

Выплату по уходу «єЯсла» можно направить на оплату:

  • услуг по уходу за детьми (няня, ясли, развивающие и образовательные программы);
  • школы и образовательные услуги;
  • уход и средства персонального обслуживания.

Родители теперь имеют больше времени, чтобы подать заявление на помощь по уходу за ребенком до одного года — это можно сделать до конца третьего месяца после первого дня рождения ребенка. Выплату назначат включительно по месяц, в котором ребенку исполнился год.

Также продлен срок обращения за помощью «єЯсла»: если подать заявление в течение 6 месяцев после выхода на работу на полный день, можно сразу получить деньги за все эти полгода. Сумма выплаты будет рассчитываться начиная с месяца после первого дня рождения ребенка (но не ранее января 2026 года) и до месяца, когда ребенку исполнится 3 года.

дети Кабинет Министров Украины Минсоцполитики

