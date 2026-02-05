  1. В Україні

Виплата «єЯсел» одразу за пів року та більше дозволених витрат: Кабмін удосконалив допомогу родинам із дітьми

16:50, 5 лютого 2026
Уряд спростив доступ до дитячих виплат і розширив напрями, на які їх дозволено витрачати.
Фото: vilnohirsk.in.ua
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку надання державної допомоги родинам, які мають дітей. Метою цього рішення є спрощення процесу оформлення і виплат, а також запровадження додаткових способів подання заяв та отримання допомоги. Деталі повідомляє Мінсоцполітики.

Більше можливостей для подання заяв

Зазначається, змінами передбачено розширення можливостей подання заяв через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) або уповноважених посадових осіб територіальних громад. Це дозволить родинам швидше та зручніше оформлювати необхідні виплати за місцем проживання, зменшивши черги в сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Вдосконалено механізм зарахування коштів

Уряд також удосконалив порядок зарахування окремих видів допомог:

  • допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами вже можна оформити на поточний рахунок отримувача Дія.Картки (без необхідності спеціального режиму використання) 
  • допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та “єЯсла” можна буде оформити на рахунок із спеціальним режимом використання Дія.Картки, або вже – на будь-яку іншу картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання. Пенсійний фонд через відділення АТ «Ощадбанк» відкриє отримувачу такий рахунок при зверненні у ПФУ. Однак особі потрібно буде особисто відвідати банк та укласти відповідний договір по використанню відкритого ПФУ рахунку.

Передбачається, що можливість отримання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та “єЯсла” на Дія.Картку запрацює після запуску відповідних послуг у “Дії”.

Розширено напрями використання коштів

Для допомоги по догляду за дитиною до одного року та допомоги “єЯсла” розширено перелік дозволених напрямів використання коштів (МСС-кодів).

Так, наприклад виплати, отримані для догляду до року можна використати на:

  • Супермаркети та продуктові магазини
  • Дитячий та сімейний одяг, дитяче взуття
  • Продаж електронного обладнання
  • Аптеки
  • Магазини спорттоварів
  • Книжкові магазини
  • Магазини іграшок
  • Музеї та виставки
  • Парки атракціонів, цирки, карнавали, дитячі розважальні центри в торгівельно-розважальних центрах
  • Спортивні клуби
  • Медичні послуги та лікарі (широкий перелік)
  • Послуги догляду за дітьми (садочки)
  • Догляд і засоби персонального обслуговування
  • Оптика, оптичні товари та окуляри
  • Оптометристи, офтальмологи
  • Акваріуми, дельфінарії, звіринці та морські парки
  • Масажний кабінет
  • Продаж молочних продуктів
  • Магазини, що торгують зі зниженими цінами
  • Служба швидкої допомоги

Виплату для догляду “єЯсла” можна спрямувати на оплату:

  • Послуг догляду за дітьми (няня, ясельні заклади, розвиваючі та освітні програми)
  • Школи та освітні послуги
  • Догляд і засоби персонального обслуговування.

Батьки тепер мають більше часу, щоб подати заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року — це можна зробити до кінця третього місяця після першого дня народження дитини. Виплату призначать включно по місяць, у якому дитині виповнився рік.

Також продовжено строк звернення за допомогою “єЯсла”: якщо подати заяву протягом 6 місяців після виходу на роботу на повний день, можна одразу отримати гроші за всі ці пів року. Сума виплати розраховуватиметься починаючи з місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до місяця, коли дитині виповниться 3 роки.

діти Кабінет Міністрів України Мінсоцполітики

