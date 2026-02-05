На Днестре погиб мужчина при попытке незаконно пересечь границу

Мужчина пытался вплавь пересечь государственную границу.

Фото: ДСНС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Ямполь из реки Днестр подняли на поверхность тело 31-летнего местного жителя. Об этом сообщило Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что с помощью технических средств наблюдения пограничники обнаружили движение мужчины в направлении реки Днестр.

«Он по льду перешел на остров возле берега, после чего зашел в воду, разделся и попытался вплавь пересечь государственную границу. Из-за сильного течения и низкой температуры воды мужчина сразу начал тонуть. Пограничный наряд немедленно прибыл на место происшествия и пытался спасти его. Однако из-за сложных погодных условий физически добраться до пострадавшего было невозможно», — говорится в сообщении.

Параллельно к реагированию была привлечена водолазная группа ГСЧС. Поисковые работы продолжались несколько часов. В результате проведенных мероприятий на следующие сутки тело погибшего обнаружили и подняли на поверхность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.