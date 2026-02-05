На Дністрі загинув чоловік під час спроби незаконно перетнути кордон

Чоловік намагався вплав перетнути державний кордон.

У місті Ямпіль з річки Дністер підняли на поверхню тіло 31-річного місцевого жителя. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що за допомогою технічних засобів спостереження прикордонники виявили рух чоловіка у напрямку річки Дністер.

«Він через кригу перейшов на острів поблизу берега, після чого зайшов у воду, роздягнувся та намагався вплав перетнути державний кордон. Через сильну течію та низьку температуру води чоловік одразу почав тонути. Прикордонний наряд негайно прибув на місце події та намагався врятувати його. Однак, через складні погодні умови, фізично дістатись до потерпілого було неможливо», - йдеться у заяві.

Паралельно із цим до реагування було залучено водолазну групу ДСНС. Пошукові роботи тривали кілька годин. У результаті проведених заходів наступної доби тіло загиблого виявили та підняли на поверхню.

