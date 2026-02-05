В Днепропетровской области разоблачена группа лиц, способствовавшая дезертирству военнослужащих

Правоохранители задержали подозреваемых во время транспортировки военнослужащего.

В Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении двум лицам — военнослужащему ВСУ и гражданскому лицу, которые способствовали дезертирству военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, военнослужащий, пользуясь служебным положением и зная порядок работы контрольно-пропускного пункта, по предварительному сговору с гражданским сообщником в Днепропетровской области за денежное вознаграждение в размере 2 500 долларов США обеспечивал беспрепятственный вывоз военнослужащих за пределы расположения воинских частей, способствуя их самовольному оставлению места службы.

«В одном из очередных эпизодов военнослужащему, который решил воспользоваться услугами преступников, было приказано прибыть на контрольно-пропускной пункт и сесть в транспортное средство, предоставленное гражданским сообщником. Часть оговоренной суммы последний получил от родственницы военнослужащего, остальную — после прибытия к месту проживания. Правоохранители задержали обоих подозреваемых во время транспортировки военнослужащего», — говорится в сообщении.

Указанная группа лиц, действуя по предварительному сговору и с целью незаконного обогащения, систематически способствовала самовольному оставлению службы военнослужащими. Устанавливаются другие возможные факты их противоправной деятельности.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

