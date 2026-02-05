  1. В Украине

В Днепропетровской области разоблачена группа лиц, способствовавшая дезертирству военнослужащих

23:12, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители задержали подозреваемых во время транспортировки военнослужащего.
В Днепропетровской области разоблачена группа лиц, способствовавшая дезертирству военнослужащих
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении двум лицам — военнослужащему ВСУ и гражданскому лицу, которые способствовали дезертирству военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, военнослужащий, пользуясь служебным положением и зная порядок работы контрольно-пропускного пункта, по предварительному сговору с гражданским сообщником в Днепропетровской области за денежное вознаграждение в размере 2 500 долларов США обеспечивал беспрепятственный вывоз военнослужащих за пределы расположения воинских частей, способствуя их самовольному оставлению места службы.

«В одном из очередных эпизодов военнослужащему, который решил воспользоваться услугами преступников, было приказано прибыть на контрольно-пропускной пункт и сесть в транспортное средство, предоставленное гражданским сообщником. Часть оговоренной суммы последний получил от родственницы военнослужащего, остальную — после прибытия к месту проживания. Правоохранители задержали обоих подозреваемых во время транспортировки военнослужащего», — говорится в сообщении.

Указанная группа лиц, действуя по предварительному сговору и с целью незаконного обогащения, систематически способствовала самовольному оставлению службы военнослужащими. Устанавливаются другие возможные факты их противоправной деятельности.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военнослужащие СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]