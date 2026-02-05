  1. В Україні

На Дніпропетровщині викрито групу осіб, що сприяла дезертирству військовослужбовців

23:12, 5 лютого 2026
Правоохоронці затримали підозрюваних під час транспортування військовослужбовця
На Дніпропетровщині викрито групу осіб, що сприяла дезертирству військовослужбовців
На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили про підозру двом особам — військовослужбовцю ЗСУ та цивільній особі, які сприяли дезертирству військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону,  військовослужбовець, користуючись службовим становищем і знаючи порядок роботи контрольно-пропускного пункту, за попередньою змовою із цивільним спільником на Дніпропетровщині за грошову винагороду у розмірі 2 500 доларів США забезпечував безперешкодне вивезення військовослужбовців за межі розташування військових частин, сприяючи їх самовільному залишенню місця служби.

«В черговому з епізодів військовослужбовцю, який вирішив скористатися послугами злочинців було наказано прибути до контрольно-пропускного пункту та сісти в транспортний засіб, наданий цивільним спільником. Частину обумовленої суми останній отримав від родички військовослужбовця, решту — після прибуття до місця проживання. Правоохоронці затримали обох підозрюваних під час транспортування військовослужбовця», - йдеться у заяві.

Зазначена група осіб, діючи за попередньою змовою та з метою незаконного збагачення, систематично сприяла самовільному залишенню служби військовослужбовцями. Встановлюються інші можливі факти їхньої протиправної діяльності.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

ЗСУ військовослужбовці СЗЧ

