Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут стал членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок.

Глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут назначен членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Государственного онератора тыла. Об этом сообщает Минобороны.

Министр обороны Михаил Федоров совместно с Тарасом Чмутом обсудили приоритетные направления работы, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке Агентства и Наблюдательного совета:

Прозрачность и эффективность: определение настоящих потребностей фронта. Будут закупать только то, что доказало эффективность на поле боя и напрямую связано с целями войны.

Контроль поставок: Сокращение задержек между оплатой и реальной поставкой, а также контроль качества вооружения и оснастки.

Гибкость системы: Построение динамических закупок, способных быстро реагировать на технологические инновации.

Борьба с коррупцией: Снижение цен благодаря прозрачной конкуренции.

"Тарас Чмут - эффективный руководитель, построивший систему от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества и быстрой доставки на передовую. Это назначение значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ и поможет добиваться целей в войне", - подчеркнул Федоров.

Напомним, Тарас Чмут - военный аналитик, сержант морской пехоты в резерве и руководитель фонда "Вернись живым".

