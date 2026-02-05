  1. В Україні

Тарас Чмут призначений членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель

17:46, 5 лютого 2026
Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут став членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель.
Тарас Чмут призначений членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
фото: Міноборони
Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут призначений членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Державного онератора тилу.  Про це повідомляє Міноборони. 

Міністр оборони Михайло Федоров спільно з Тарасом Чмутом обговорили пріоритетні напрямки роботи, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки Агенції та Наглядової ради:

  • Прозорість та ефективність: визначення реальних потреб фронту. Закуповуватимуть тільки те, що довело ефективність на полі бою і безпосередньо пов'язане з цілями війни.
  • Контроль поставок: Скорочення затримок між оплатою і реальною поставкою, а також контроль якості озброєння та оснащення.
  • Гнучкість системи: Побудова динамічних закупівель, здатних швидко реагувати на технологічні інновації.
  • Боротьба з корупцією: Зниження цін завдяки прозорій конкуренції.

"Тарас Чмут - ефективний керівник, який побудував систему від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості та швидкої доставки на передову. Це призначення значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант морської піхоти в резерві та керівник фонду "Повернись живим". 

Міноборони

