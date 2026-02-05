Тарас Чмут призначений членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут призначений членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Державного онератора тилу. Про це повідомляє Міноборони.
Міністр оборони Михайло Федоров спільно з Тарасом Чмутом обговорили пріоритетні напрямки роботи, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки Агенції та Наглядової ради:
- Прозорість та ефективність: визначення реальних потреб фронту. Закуповуватимуть тільки те, що довело ефективність на полі бою і безпосередньо пов'язане з цілями війни.
- Контроль поставок: Скорочення затримок між оплатою і реальною поставкою, а також контроль якості озброєння та оснащення.
- Гнучкість системи: Побудова динамічних закупівель, здатних швидко реагувати на технологічні інновації.
- Боротьба з корупцією: Зниження цін завдяки прозорій конкуренції.
"Тарас Чмут - ефективний керівник, який побудував систему від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості та швидкої доставки на передову. Це призначення значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні", - наголосив Федоров.
Нагадаємо, Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант морської піхоти в резерві та керівник фонду "Повернись живим".
