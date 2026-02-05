Нужно ли отражать в декларации велосипеды, электросамокаты или гироскутеры — ответ НАЗК

НАЗК напомнило, какие транспортные средства подлежат отражению в декларации.

Фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что в декларации отражаются транспортные средства, которые принадлежат субъекту декларирования и членам его семьи на праве собственности либо находятся в их владении или пользовании по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода) либо в течение не менее половины дней отчетного периода (п. 3 ч. 1 ст. 46 Закона).

Для целей декларирования под транспортными средствами понимается широкий перечень средств, который не ограничивается автотранспортом, а включает также другие самоходные машины и механизмы, а именно:

легковые и грузовые автомобили;

автобусы;

самоходные машины, сконструированные на шасси автомобилей;

мотоциклы всех типов, марок и моделей;

прицепы, полуприцепы, мотоколяски, другие приравненные к ним транспортные средства;

мопеды;

тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные и мелиоративные машины, сельскохозяйственная техника, другие механизмы;

водные и воздушные суда.

В декларации указываются транспортные средства, которые соответствуют как минимум одному из следующих условий:

транспортное средство принадлежит на праве собственности субъекту декларирования или члену его семьи по состоянию на последний день отчетного периода;

транспортное средство находилось во владении или пользовании субъекта декларирования или члена его семьи не менее половины дней отчетного периода либо по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода);

транспортное средство по состоянию на последний день отчетного периода являлось объектом права собственности третьего лица, однако субъект декларирования (который является должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, либо занимает должность, связанную с высоким или повышенным уровнем коррупционных рисков) или член его семьи получал либо имел право на получение дохода от такого объекта либо мог прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать в отношении такого объекта действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения им. Сведения о таких объектах не указываются в декларации, если они принадлежат на праве собственности юридическому лицу, указанному в п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закона, и их основным назначением является использование в хозяйственной деятельности такого юридического лица (дополнительно см. ответ на вопрос 71 этих Разъяснений). Однако если такие транспортные средства используются субъектом декларирования или членами его семьи для собственных нужд, сведения о них подлежат отражению в декларации.

В НАЗК добавили, что велосипеды и персональный электротранспорт (электросамокаты, гироскутеры и т. п.) для целей декларирования транспортными средствами не считаются и подлежат отражению в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» декларации как ценное движимое имущество в случае, если их стоимость превышает установленный Законом порог декларирования в этом разделе (100 прожиточных минимумов).

Сведения о транспортных средствах отражаются в декларации независимо от:

пользования ими бесплатно или за плату;

наличия у субъекта декларирования и/или членов его семьи водительского удостоверения и/или фактического управления такими транспортными средствами в отчетном периоде;

фактического пользования транспортным средством в отчетном периоде, если сведения о декларанте / члене его семьи как надлежащем пользователе внесены в Единый государственный реестр транспортных средств;

наличия или отсутствия у субъекта декларирования и/или членов его семьи родственных связей с владельцем транспортных средств;

вида и формы (устной или письменной) сделки, на основании которой транспортные средства находятся в собственности или пользовании.

«В отличие от другого ценного движимого имущества, сведения о транспортных средствах и других самоходных машинах и механизмах указываются независимо от их стоимости», — подчеркнули в НАЗК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.