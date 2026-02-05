  1. В Україні

Чи треба відображати у декларації велосипеди, електросамокати чи гіроскутери — відповідь НАЗК

23:30, 5 лютого 2026
НАЗК нагадало, які транспортні засоби повинні бути відображені у декларації
Фото: depositphotos
Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що у декларації відображаються транспортні засоби, які належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві власності або перебувають у їхньому володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону).

Для цілей декларування під транспортними засобами розуміється широкий діапазон засобів, який не обмежується автотранспортними, а включає й інші самохідні машини та механізми, а саме:

  • легкові та вантажні автомобілі;
  • автобуси;
  • самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів;
  • мотоцикли усіх типів, марок і моделей;
  • причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби;
  • мопеди;
  • трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми;
  • водні та повітряні судна.

У декларації вказують транспортні засоби, які відповідають принаймні одній з таких умов:

  • транспортний засіб належить на праві власності суб’єкту декларування або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду;
  • транспортний засіб перебував у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду або станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду);
  • транспортний засіб станом на останній день звітного періоду був об’єктом права власності третьої особи, але суб’єкт декларування (який є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або обіймає посаду, пов’язану з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків) або член його сім’ї отримував чи мав право на отримання доходу від такого об’єкта або міг прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Відомості про такі об’єкти не зазначаються в декларації, якщо вони належать на праві власності юридичній особі, вказаній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень). Але якщо ці транспортні засоби використовуються суб’єктом декларування або членами його сім’ї для власних потреб, відомості про них підлягають відображенню у декларації.

У НАЗК додали, що велосипеди, персональний електротранспорт (електросамокати, гіроскутери тощо) для цілей декларування транспортними засобами не вважаються та підлягають відображенню у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації як цінне рухоме майно у разі, якщо їхня вартість перевищує встановлений Законом поріг декларування в цьому розділі (100 ПМ).

Відомості про транспортні засоби відображаються в декларації незалежно від:

  • користування ними безоплатно чи за плату;
  • наявності у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї посвідчення водія та/або фактичного керування такими транспортними засобами протягом звітного періоду;
  • фактичного користування транспортним засобом у звітному періоді, якщо відомості про декларанта / члена його сім’ї як належного користувача внесено до Єдиного державного реєстру транспортних засобів;
  • наявності чи відсутності у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї родинних зв’язків із власником транспортних засобів;
  • виду та форми (усної чи письмової) правочину, на підставі якого транспортні засоби перебувають у власності, користуванні.

«На відміну від іншого цінного рухомого майна, відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини й механізми зазначаються незалежно від їхньої вартості», - підкреслили у НАЗК.

