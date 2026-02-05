  1. В Украине

Малый бизнес получит новые механизмы преодоления неплатежеспособности: Кабмин поддержал законопроект

18:03, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство поддержало упрощенное банкротство для микро- и малого бизнеса.
Малый бизнес получит новые механизмы преодоления неплатежеспособности: Кабмин поддержал законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, подготовленный Министерством юстиции, которым предлагается внести изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства с целью внедрения упрощенных процедур для субъектов микро- и малого предпринимательства.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В Минюсте отметили, что документ разработан в рамках выполнения шага 3.7 программы Ukraine Facility и направлен на создание более эффективного, доступного и приближенного к европейским стандартам механизма урегулирования вопросов неплатежеспособности малого бизнеса.

Документ предусматривает дополнение Кодекса Украины по процедурам банкротства новой, шестой книгой, которой на законодательном уровне впервые вводятся упрощенные процедуры банкротства для микро- и малых предприятий.

Речь идет о двух отдельных процедурах:

упрощенной процедуре санации — для добросовестных должников, которые намерены восстановить платежеспособность и продолжить деятельность;

упрощенной процедуре ликвидации — для предприятий и предпринимателей, которые не имеют достаточных активов и стремятся цивилизованно завершить бизнес с минимальными затратами.

Предложенные изменения будут иметь практический и ощутимый эффект для бизнеса и, в частности, предусматривают:

отмену обязательной процедуры распоряжения имуществом, что существенно сокращает продолжительность и стоимость производства;

необязательное участие арбитражного управляющего — привлекается по желанию должника или кредитора;

отсутствие необходимости проведения общих собраний кредиторов и формирования комитета кредиторов;

короткие и четко определенные сроки упрощенных процедур с возможностью однократного продления;

внедрение типовых форм документов.

Отдельно устанавливаются критерии доступа к упрощенным процедурам, в частности относительно размера задолженности, количества кредиторов и отсутствия задолженности по выплате заработной платы, что соответствует европейским стандартам защиты прав работников.

Ожидается, что принятие законопроекта создаст условия для быстрого восстановления деятельности экономически активных малых предприятий, обеспечит цивилизованный и предсказуемый выход с рынка субъектов хозяйствования, которые объективно не могут продолжать деятельность, а также будет способствовать улучшению бизнес-климата и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес правительство Кабинет Министров Украины минюст банкротство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]