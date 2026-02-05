Малый бизнес получит новые механизмы преодоления неплатежеспособности: Кабмин поддержал законопроект

Правительство поддержало упрощенное банкротство для микро- и малого бизнеса.

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, подготовленный Министерством юстиции, которым предлагается внести изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства с целью внедрения упрощенных процедур для субъектов микро- и малого предпринимательства.

В Минюсте отметили, что документ разработан в рамках выполнения шага 3.7 программы Ukraine Facility и направлен на создание более эффективного, доступного и приближенного к европейским стандартам механизма урегулирования вопросов неплатежеспособности малого бизнеса.

Документ предусматривает дополнение Кодекса Украины по процедурам банкротства новой, шестой книгой, которой на законодательном уровне впервые вводятся упрощенные процедуры банкротства для микро- и малых предприятий.

Речь идет о двух отдельных процедурах:

упрощенной процедуре санации — для добросовестных должников, которые намерены восстановить платежеспособность и продолжить деятельность;

упрощенной процедуре ликвидации — для предприятий и предпринимателей, которые не имеют достаточных активов и стремятся цивилизованно завершить бизнес с минимальными затратами.

Предложенные изменения будут иметь практический и ощутимый эффект для бизнеса и, в частности, предусматривают:

отмену обязательной процедуры распоряжения имуществом, что существенно сокращает продолжительность и стоимость производства;

необязательное участие арбитражного управляющего — привлекается по желанию должника или кредитора;

отсутствие необходимости проведения общих собраний кредиторов и формирования комитета кредиторов;

короткие и четко определенные сроки упрощенных процедур с возможностью однократного продления;

внедрение типовых форм документов.

Отдельно устанавливаются критерии доступа к упрощенным процедурам, в частности относительно размера задолженности, количества кредиторов и отсутствия задолженности по выплате заработной платы, что соответствует европейским стандартам защиты прав работников.

Ожидается, что принятие законопроекта создаст условия для быстрого восстановления деятельности экономически активных малых предприятий, обеспечит цивилизованный и предсказуемый выход с рынка субъектов хозяйствования, которые объективно не могут продолжать деятельность, а также будет способствовать улучшению бизнес-климата и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

