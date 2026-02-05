Малий бізнес отримає нові механізми подолання неплатоспроможності: Кабмін підтримав законопроєкт

Уряд підтримав спрощене банкрутство для мікро- та малого бізнесу.

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, підготовлений Міністерством юстиції, яким пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства з метою запровадження спрощених процедур для суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

У Мінюсті зазначили, що документ розроблено в межах виконання кроку 3.7 програми Ukraine Facility і він спрямований на створення більш ефективного, доступного та наближеного до європейських стандартів механізму врегулювання питань неплатоспроможності малого бізнесу.

Документ передбачає доповнення Кодексу України з процедур банкрутства новою, шостою книгою, якою на законодавчому рівні вперше вводяться спрощені процедури банкрутства для мікро- та малих підприємств.

Йдеться про дві окремі процедури:

- спрощену процедуру санації – для добросовісних боржників, які мають намір відновити платоспроможність і продовжити діяльність;

- спрощену процедуру ліквідації – для підприємств і підприємців, які не мають достатніх активів і прагнуть цивілізовано завершити бізнес з мінімальними витратами.

Запропоновані зміни матимуть практичний і відчутний ефект для бізнесу та зокрема передбачають:

- скасування обов’язкової процедури розпорядження майном, що суттєво зменшує тривалість і вартість провадження;

- необов’язкову участь арбітражного керуючого – залучається за бажанням боржника або кредитора;

- відсутність необхідності проведення загальних зборів кредиторів і формування комітету кредиторів;

- короткі та чітко визначені строки спрощених процедур з можливістю одноразового продовження;

- запровадження типових форм документів.

Окремо встановлюються критерії доступу до спрощених процедур, зокрема щодо розміру заборгованості, кількості кредиторів та відсутності боргів із виплати заробітної плати, що відповідає європейським стандартам захисту прав працівників.

Очікується, що пийняття законопроєкту створить умови для швидкого відновлення діяльності економічно активних малих підприємств, забезпечить цивілізований та передбачуваний вихід з ринку суб’єктів господарювання, які об’єктивно не можуть продовжувати діяльність, а також сприятиме покращенню бізнес-клімату та підвищенню інвестиційної привабливості України.

