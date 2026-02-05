  1. В Україні

Малий бізнес отримає нові механізми подолання неплатоспроможності: Кабмін підтримав законопроєкт

18:03, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд підтримав спрощене банкрутство для мікро- та малого бізнесу.
Малий бізнес отримає нові механізми подолання неплатоспроможності: Кабмін підтримав законопроєкт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, підготовлений Міністерством юстиції, яким пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства з метою запровадження спрощених процедур для суб’єктів мікро- та малого підприємництва.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У Мінюсті зазначили, що документ розроблено в межах виконання кроку 3.7 програми Ukraine Facility і він спрямований на створення більш ефективного, доступного та наближеного до європейських стандартів механізму врегулювання питань неплатоспроможності малого бізнесу.

Документ передбачає доповнення Кодексу України з процедур банкрутства новою, шостою книгою, якою на законодавчому рівні вперше вводяться спрощені процедури банкрутства для мікро- та малих підприємств.

Йдеться про дві окремі процедури:

- спрощену процедуру санації – для добросовісних боржників, які мають намір відновити платоспроможність і продовжити діяльність;

- спрощену процедуру ліквідації – для підприємств і підприємців, які не мають достатніх активів і прагнуть цивілізовано завершити бізнес з мінімальними витратами.

Запропоновані зміни матимуть практичний і відчутний ефект для бізнесу та зокрема передбачають:

- скасування обов’язкової процедури розпорядження майном, що суттєво зменшує тривалість і вартість провадження;

- необов’язкову участь арбітражного керуючого – залучається за бажанням боржника або кредитора;

- відсутність необхідності проведення загальних зборів кредиторів і формування комітету кредиторів;

- короткі та чітко визначені строки спрощених процедур з можливістю одноразового продовження;

- запровадження типових форм документів.

Окремо встановлюються критерії доступу до спрощених процедур, зокрема щодо розміру заборгованості, кількості кредиторів та відсутності боргів із виплати заробітної плати, що відповідає європейським стандартам захисту прав працівників.

Очікується, що пийняття законопроєкту створить умови для швидкого відновлення діяльності економічно активних малих підприємств, забезпечить цивілізований та передбачуваний вихід з ринку суб’єктів господарювання, які об’єктивно не можуть продовжувати діяльність, а також сприятиме покращенню бізнес-клімату та підвищенню інвестиційної привабливості України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес уряд Кабінет Міністрів України мінюст банкрутство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]