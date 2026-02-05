Правительство согласовало запуск экспериментальной проектной аспирантуры на два года: в чем суть

Кабинет Министров согласовал экспериментальный проект Министерства образования и науки о внедрении проектной аспирантуры с сочетанием обучения и участия в исследовательских проектах.

Кабинетом Министров согласовано предложение Министерства образования и науки по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по подготовке соискателей степени доктора философии в проектной аспирантуре. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, также утвержден порядок реализации экспериментального проекта, определяющий механизм подготовки соискателей степени доктора философии в проектной аспирантуре по тематическому направлению научных исследований в области знаний «Естественные науки, математика и статистика», составляющей STEM-образование.

Мельничук отметил, что целью экспериментального проекта является создание и апробация модели подготовки соискателей третьего уровня высшего образования путем внедрения проектной аспирантуры. По его словам, такая модель предполагает выполнение образовательной составляющей образовательно-научной программы в сочетании с участием соискателей в выполнении исследовательских проектов, ориентированных на приоритетные направления развития государства.

Он добавил, что обеспечит прямую связь научных исследований аспирантов с потребностями экономики, науки и инновационного развития.

