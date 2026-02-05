Уряд погодив запуск експериментальної проєктної аспірантури на два роки: у чому суть

Кабінет Міністрів погодив експериментальний проєкт Міністерства освіти і науки щодо запровадження проєктної аспірантури з поєднанням навчання та участі в дослідницьких проєктах.

Кабінетом Міністрів погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в проєктній аспірантурі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, також затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту, який визначає механізм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в проєктній аспірантурі за тематичним напрямом наукових досліджень у галузі знань «Природничі науки, математика та статистика», що є складовою STEM-освіти.

Мельничук зазначив, що метою експериментального проєкту є створення та апробація моделі підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти шляхом упровадження проєктної аспірантури. За його словами, така модель передбачає виконання освітньої складової освітньо-наукової програми у поєднанні з участю здобувачів у виконанні дослідницьких проєктів, орієнтованих на пріоритетні напрями розвитку держави.

Він додав, що це забезпечить прямий зв’язок наукових досліджень аспірантів з потребами економіки, науки та інноваційного розвитку.

