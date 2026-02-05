Кабмин утвердил правила переработки и повторного использования отходов строительства

Кабинет Министров утвердил порядок, определяющий механизм подготовки отходов строительства и снос к повторному использованию и рециклингу.

Правительство утвердило порядок выполнения целевых показателей подготовки отходов строительства и снос к повторному использованию, рециклингу и иному материальному восстановлению, включая обратное заполнение. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, документ принят в соответствии с Законом Украины "Об управлении отходами". Порядок будет применяться к владельцам отходов, деятельность которых приводит к образованию отходов строительства и сноса и которые представляют декларацию об отходах в соответствии с частью первой статьи 45 настоящего закона.

Мельничук отметил, что Порядком определена процедура расчета целевых показателей подготовки отходов к повторному использованию, рециклингу и другому материальному восстановлению, включая обратное заполнение.

По его словам, такие расчеты будут осуществлять только субъекты хозяйствования, которые представляют декларацию об отходах и в соответствии с требованиями Порядка разработки планов управления отходами предприятий, учреждений и организаций разрабатывают соответствующие планы управления отходами.

