Кабмін затвердив правила переробки та повторного використання відходів будівництва

19:07, 5 лютого 2026
Кабінет Міністрів ухвалив порядок, який визначає механізм підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання та рециклінгу.
Уряд затвердив Порядок виконання цільових показників щодо підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання, рециклінгу та іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, документ ухвалено відповідно до Закону України «Про управління відходами». Порядок застосовуватиметься до власників відходів, діяльність яких призводить до утворення відходів будівництва та знесення та які подають декларацію про відходи відповідно до частини першої статті 45 цього закону.

Мельничук зазначив, що Порядком визначено процедуру розрахунку цільових показників щодо підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу та іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення.

За його словами, такі розрахунки здійснюватимуть лише суб’єкти господарювання, які подають декларацію про відходи та відповідно до вимог Порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій розробляють відповідні плани управління відходами.

будівництво

